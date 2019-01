Konstante Zahl von Blutspenden in Berlin und Brandenburg

dpa

Berlin (dpa) Trotz des Hitzesommers ist die Zahl der Blutspenden in Berlin und Brandenburg nach Angaben des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost nicht eingebrochen. Im vergangenen Jahr zählte die gemeinnützige GmbH rund 140.000 Blutspenden für beide Länder.

„Tendenziell ist die Spendebereitschaft konstant gegenüber den zurückliegenden Jahren“, sagte Sprecherin Kerstin Schweiger der Deutschen Presse-Agentur. Im Jahr zuvor seien ebenfalls etwa so häufig Blut gespendet worden. Die hohen Temperaturen hatten sich allerdings zeitweise auch in Berlin und Brandenburg spürbar ausgewirkt. In anderen Bundesländern nahm die Spendenbereitschaft über das ganze Jahr wegen der Hitze deutlich ab.

Tageweise habe der Sommer zu „drastischem Spendenrückgang geführt“, erklärte die Sprecherin in Berlin. Der DRK-Blutspendedienst sprach Menschen deshalb gezielt an, trotz Sommerferien und hoher Temperaturen Blut zur Verfügung zu stellen. „Dank vieler Menschen, die sich der Versorgungsnotwendigkeit der Patienten bewusst gezeigt haben und – teils auch zum ersten Mal – in dieser Situation eine Blutspende für die regionale Patientenversorgung geleistet haben, ist es nicht zu dramatischen Versorgungsengpässen gekommen“, betonte Schweiger. Im November hatte auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu Blutspenden aufgerufen.

Der Blutspendedienst fürchtet, dass Spender in den kommenden Jahren rarer werden. „Bundesweit scheiden jährlich rund 100.000 aktive Spenderinnen und Spender aus Altersgründen aus“, sagte die Sprecherin. Deshalb müssten weitere Menschen für die Blutspende gewonnen werden.

In Berlin und Brandenburg sind pro Werktag rund 650 Blutspenden nötig, um den Bedarf der Kliniken zu decken. Mit etwa 3500 Aktionen pro Jahr in Berlin und Brandenburg sorgt der Dienst nach eigenen Angaben dafür, dass etwa drei Viertel des Blutpräparateaufkommens vorhanden sind, die in beiden Ländern gebraucht werden.