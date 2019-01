Einsätze im Drei-Tage-Takt

Inez Bandoly

Fehrbellin (MOZ) Es war unzweifelhaft ein heißes Jahr 2018, in dem es auch oft brannte. Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Fehrbellin, die am Freitagabend bei der Jahresdienstversammlung Bilanz zog, stiegen deshalb auch die Einsatzzahlen an: Insgesamt 119 Mal wurde die Einheit alarmiert. Dazu traf sie der Verlust des Kameraden Karl Kotschate, der zu Beginn des Jahres bei einem Unfall ums Leben kam. Für ihn gab es eine Schweigeminute, bevor Einheitsführer Florian Lück seinen Rechenschaftsbericht vortrug. Seine Einheit zählt derzeit 29 aktive Kameraden, davon zwei Frauen, 17 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sowie 23 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die aktiven Einsatzkräfte seien gut ausgebildet. Auf fünf Truppmänner, 16 Trupp-, einen Gruppen- und vier Zugführer kann Lück bauen. Insgesamt zählt die Einheit 23 ausgebildete Atemschutzgeräteträger, von denen 16 einsatzbereit sind. Dazu kommen 16 ausgebildete Maschinisten für Löschfahrzeuge, acht Maschinisten für Hubrettungsfahrzeuge und es sind alle Rhinstädter Kameraden, bis auf einen, als Sprechfunker und am Digitalfunk ausgebildet.

Tagsüber, wenn die Einheit schwach besetzt ist, werden die Brandschützer im Falle eines Einsatzes durch sechs Kameraden anderer Wehren der Gemeinde, die im Amt oder Bauhof arbeiten, unterstützt. Dazu gibt es acht weitere Einsatzkräfte, die in Firmen und Einrichtungen in unmittelbarer Nähe angestellt sind von ihren Arbeitgebern freigestellt werden.

Die Feuerwehr war 2018 bei 119 Einsätzen so gut wie jeden dritten Tag unterwegs – zu 41 Bränden und 78 technische Hilfeleistungen. Ein besondere Einsatz war der Wohn- und Lagerhausbrand Anfang 2018 in Wustrau bei eisigen Temperaturen von zehn Grad Cesius unter Null. Dazu kamen die überörtlichen Einsätze – beispielsweise beim großen Waldbrand bei Treuenbrietzen und der Feldbrand bei Treskow. Daneben absolvierten die Kameraden 2018 ihre geforderten 40 Ausbildungsstunden, bildeten sich weiter, nahmen an Leistungsnachweisen teil, unterstützten die Feierlichkeiten der Stadt und renovierten in Eigenleistung die Fahrzeughalle. Nur der neue Fußbodenbelag mit Stellplatzmarkierung wurde von einer Firma verlegt. Der Fuhrpark mit Löschfahrzeug, Einsatzleiterwagen und Hubretter, Mannschaftstransportwagen sowie sämtliches technisches Zubehör, wurde derweil beim Bauhof geparkt. Sogar für die neue Einsatzkleidung aller Kameraden gab es dort jeweils einen Haken.

„Eigentlich reichen 365 Tage für so viele Aktivitäten nicht aus“, sagte Bürgermeisterin Ute Behnicke. Seien es Einsätze, Schulungen oder Veranstaltungen. Sie finde es erstaunlich, wie die Feuerwehrleute alles immer wieder erfolgreich durchziehen. Auch wenn Behnicke die Anzahl von 29 aktiven Einsatzkräften Sorgenfalten bereiten, die Anzahl der in der Kinder- und Jugendfeuerwehr stimme sie versöhnlich. Sie freue sich auch darüber, dass die beiden Kameraden, die die Einheit 2018 verlassen haben, in ihren neuen Wohnorten in die Feuerwehren eingetreten sind. „Wir sind eine große Feuerwehrfamilie“, so Behnicke. Das sei auch beim großen Löscheinsatz in Treuenbrietzen deutlich geworden. Die Bürgermeisterin sprach von den Launen der „Mutter Natur“. Ob Hochwasser, Sturm oder Hitze, die Kameraden waren in den letzten Jahren gefordert und permanent unterwegs.(iby)