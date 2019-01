Reise durch die Schullandschaft

Hingehört! Moritz (10) aus der Leistungs- und Begabungsklasse macht mit Amelie (11) im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt ein Experiment zur Ohrmuschel. Sarah Stiller schaut im Hintergrund interessiert zu. Am Wochenende fand in der Schule ein Tag der offenen Tür statt. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Schule am Sonnabend? Das ist schon eine kleine Ewigkeit her. Am vergangenen Wochenende aber waren die Gesamtschule und das Gymnasium in Eisenhüttenstadt mächtig voll. Kinder und Eltern wollten die richtige Bildungseinrichtung fürs nächste Schuljahr finden.

„Ich freue mich auf die neue Schule.“ Eddi ist sich schon ziemlich sicher, dass er ab der siebten Klasse auf die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe gehen wird. Sport und Geschichte sind jetzt an der Schönfließer Grundschule seine Lieblingsfächer, erzählt der Junge, als er im Fachraum für Geografie und Russisch steht – mit seiner Mutter Silvana Kahlisch, die dort auch ihre ehemalige Lehrerin wiedertrifft und darüber hoch erfreut ist. Bei Antje Selmert hat sie einst schon gelernt. „Die Ausstattung, die wir hier haben, ist grandios“, betont die Lehrerin im Gespräch mit den beiden. Auch die Größe der Schule empfindet sie als Vorteil. „Hier trifft man die ganze Bandbreite von Menschen.“

Mit jeder Minute füllen sich indes die Gänge in der Schule. Da sieht man dann auch mal einen König oder aber eine Ägypterin. In den Kostümen stecken Schüler, die die Neuankömmlinge herumführen und so natürlich leicht zu finden sind. Zu entdecken gibt es einiges: die neue AG Robotik zum Beispiel oder die Debattiergruppe. Aber auch die einzelnen Fachräume werden angeschaut. Als Johanna aus Neuzelle sich gerade den Matheraum ansieht und meint, dass das eigentlich nicht so ihr Ding sei, wird ihr erklärt, dass es in den Klassenstufen 7 und 8 Lerngruppen gibt. „Das funktioniert gut. Und unsere Lehrer können das gut erklären, finde ich“, sagt Hostess Felicitas. Ob die Jugendlichen nach der zehnten Klasse von der Schule gehen oder aber doch das Abitur angehen und bis zur 13. Klasse dabeibleiben, das muss noch nicht gleich feststehen.

Am Albert-Schweitzer-Gymnasium hingegen ist das Abitur in der zwölften Klasse das Ziel. Auch dort ist es am Vormittag mächtig voll in den Gängen und Räumen der Schulgebäude. Amelie hat es zu den Naturwissenschaften verschlagen, ein paar Experimente warten dort auf die Besucher. „Amelie weiß genau, was sie will“, sagt die Mutter, während ihre Tochter sich einen großen Trichter ans Ohr hält, der Töne zur Ohrmuschel schleust. Die Leistungen habe sie, deshalb möchte sie im kommenden Schuljahr am Gymnasium lernen. Derzeit besucht sie die sechste Klasse der Weinert-Grundschule, die wird dann auch eine Schulempfehlung geben und sich um die Anmeldung kümmern.

Auffällig an diesem Tag ist auch die große Anzahl jüngerer Kinder, die sich mit ihren Eltern möglicherweise über die Leistungs- und Begabungsklasse ab Klassenstufe 5 informieren wollen. „Das ist so schön zu sehen, dass so viele hier sind“, sagt eine Lehrerin. Und dass das Gymnasium offensichtlich gute Arbeit leistet, zeigt der Fakt, dass auch viele Ehemalige an diesem Tag zurück zur Schule finden, um Hallo zu sagen oder aber Bekannte herumzuführen. Und manch einer ärgert sich vielleicht auch, dass er seinen Abschluss schon geschafft hat, denn es gibt auch Neues an der Schule, und zwar nicht nur den neu gestalteten Schulhof. Die Partnerschaft nach Kolumbien wird weiter ausgebaut. Erstmals in diesem Schuljahr werden 17 Schüler aus dem Gymnasium für zwei Wochen in das Land nach Südamerika reisen, verrät Geografielehrer Carsten Held. Kolumbianer hingegen weilten schon oft in Eisenhüttenstadt.

Über den Tag der offenen Tür an der Müllroser Schule berichten wir in der Dienstagausgabe.