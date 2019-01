Bauantrag für Tankstelle gestellt

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Jet Tankstellen Deutschland GmbH und der Investor Real Projektbau GmbH wollen an der Saarower Chaussee eine Tankstelle errichten. Im Stadtentwicklungsausschuss stellten sie das Projekt vor. Die Mitglieder kritisierten das Äußere des Baus und vermissten innovative Kraftstoffe.

Eine Aral-Tankstelle gibt es bereits an der August-Bebel-Straße, kurz vor dem Ortsausgang Richtung Bad Saarow. Auf der anderen Seite der stark befahrenen Straße steht eine Shell-Tankstelle. Anja Olbrich hat ihr Auto am Sonnabend bei Aral geparkt. Sie will Luft in einen Reifen pumpen. „Ich finde, zwei Tankstellen reichen“, sagt die Braunsdorferin. „Für uns Bad Saarower wäre es gut, wenn an der Saarower Chaussee eine Tankstelle gebaut würde“, sagt hingegen Hans Joachim Schulze. Auch er will an diesem Vormittag den Reifendruck seines Autos verbessern.

Thomas Kutter, der Prokurist der Real Projektbau GmbH, kennt die Situation. „Die beiden Tankstellen dort haben keinen direkten Wettbewerb“, sagt er. Insofern würde eine „Unterpreistankstelle“, wie sie nun mit Jet geplant sei, um zwei bis drei Cent günstigere Preise für die Kunden zur Folge haben. Mit rund 10 000 Fahrzeugen pro Tag und der Autobahn-Auffahrt sei das Investment lohnend, habe die Marktanalyse ergeben.

Gebaut würde „eine der kleinsten Tankstellen, die es überhaupt gibt“, sagt Kutter. Drei Doppelzapfsäulen bekomme sie. Insgesamt erhalte das Gebäude eine Grundfläche von 120 Quadratmetern, inklusive 84 für den Shop. Der Baukörper sei auf dem rund 1800 Quadratmeter großen Grundstück etwas zurückgesetzt, so dass an der Straße eine Grünzone bleibe. Ferner entstehe im rückwärtigen Bereich ein Park-&-Ride-Platz mit 15 Stellflächen, könne eine Ladestation für E-Fahrzeuge ergänzt werden. Von 6 bis 22 Uhr sollen Tankstelle und Shop geöffnet sein; zwei bis drei Arbeitsplätze würden dort geschaffen, zählte Kutter im Stadtentwicklungsausschuss Vorteile auf.

Wie es mit innovativen Kraftstoffen wie Gas und Wasserstoff aussehe, fragte der sachkundige Einwohner Tobias Keßlau. Auch Peter Apitz (B90/Grüne) vermisste dergleichen. Dies sei nicht vorgesehen. Das regele später der Markt, wenn es Nachfrage gebe, erklärte Kutter.

Ob die historische Autobahntankstelle, die sich an der Auffahrt befindet, in die Überlegungen einbezogen werden könne, fragte Klaus Hemmerling (SPD). Diese habe den Bestandsschutz verloren, das Gebäude sei lediglich von der Autobahn aus zu erreichen, es gebe dort keinen Beschleunigungsstreifen und weitere Unzulänglichkeiten, entgegnete der Prokurist. Es handele sich laut Landesdenkmalbehörde um ein „So-Da-Denkmal“, ergänzte Christfried Tschepe, der im Fürstenwalder Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist. Eine Nachnutzung sei nicht möglich. Dann könne man den markanten Bau doch wenigstens als „architektonisches Vorbild“ nutzen, schlug Stephan Wende (Linke) vor. Er wunderte sich zudem, dass nur noch von einer Tankstelle die Rede ist, nicht mehr vom Burger King und den anderen Geschäften, die unlängst für das neue Gewerbegebiet gegenüber der Autobahnauffahrt vorgestellt wurden.

Der Grund dafür ist einfach: Es handelt sich um ein anderes Grundstück und einen anderen Investor. Die Tankstelle soll gut hundert Meter weiter in Richtung Bad Saarow entstehen, auf der Brache neben dem kleinen Imbiss. Direkt gegenüber der Autobahnauffahrt plant die Syra Tec Immobilien- & Baubetreuungs GmbH zwischen Saarower Chaussee und Friedenstraße ein neues Zentrum mit Baumarkt, Fitnessstudio, Ärzten und Büros auf 29 000 Quadratmetern Fläche. Auch für dieses war zunächst eine Tankstelle im Gespräch – da dafür aber nur die Burger-King-Fläche in Frage kam – zerschlug sich der Plan. Für dieses Areal wurde bereits der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

Für die Tankstelle ist dies nicht zwingend nötig. Der Flächennutzungsplan weist dort eine Gewerbefläche aus. Darum hat der Investor bereits den Bauantrag für sein 1,2 Millionen Euro teures Vorhaben beim Landkreis eingereicht. Sollte das dortige Bauordnungsamt weitere Genehmigungen einfordern, bekommen Stadtentwicklungsausschuss und Stadtverordnetenversammlung das Projekt wieder auf den Tisch.