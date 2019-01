Jäger erschießt Wolf

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) In der Nähe von Belzig (Potsdam-Mittelmark) hat ein Jäger einen Wolf getötet. Das berichtet das Jagd-Portal „Jawina“. Der Vorfall ereignete sich demnach am vergangenen Freitag gegen 14 Uhr im Rahmen einer Drückjagd. Bei dem Schützen handelt es sich um einen holländischen Jagdgast. Der unter strengem Schutz stehende Wolf soll zuvor Jagdhunde attackiert haben. Es sei nicht gelungen, ihn mit Pfeifen, Schreien und einem Warnschuss zu vertreiben.

Wie auf dem Nachrichtenportal mit Verweis auf den Jagdleiter ausgeführt wird, sei ein Wolf zunächst in rund zehn Metern Entfernung unbehelligt an dem Jagdgast vorbeigezogen. Kurz darauf soll er zurückgekehrt sein, offenbar weil er in der Nähe Witterung zu Rehen aufgenommen hatte. Auf deren Fährte waren auch Jagdhunde unterwegs, die sodann von dem Wolf angegriffen wurden. Da es nicht gelang, das Raubtier zu vertreiben und der Jäger um das Leben der Hunde fürchtete, habe er einen „rechtfertigenden Notstand“ gesehen und einen gezielten Schuss auf den Wolf abgegeben. Das Tier wurde dabei getötet.

Der Jagdleiter habe daraufhin die Polizei und den zuständigen Wolfsbeauftragte gerufen. Der Kadaver des Wolfs sei zur weiteren Untersuchung abtransportiert worden. Mehrere Hunde sollen Blessuren davongetragen haben.

Der Bauernbund Brandenburg erklärte am Montag seine Solidarität mit dem Jäger. „Er hat absolut korrekt gehandelt. Gleich ob Jagdhund oder Zuchtkalb – es ist das Recht jedes Tierhalters, besonders wertvolle Tiere in Notwehr gegen angreifende Wölfe zu verteidigen“, sagte Bauernbund-Geschäftsführer Reinhard Jung.