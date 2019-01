CDU unterstützt Silvester-Böllerverbot in zwei Berliner Kiezen

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner CDU hat das von Innensenator Andreas Geisel (SPD) geplante Böllerverbot in zwei Kiezen begrüßt. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Burkhard Dregger betonte am Montag im Radiosender 105,5 Spreeradio, Geisel habe nun auf den Vorschlag der CDU zurückgegriffen. Die FDP hält die neue Strategie dagegen für Symbolpolitik ohne konkreten Nutzen.

Geisel will in der nächsten Silvesternacht Böller und Raketen im Steinmetzkiez in Schöneberg an der Pallasstraße sowie rund um den Hermannplatz in Neukölln verbieten. Der Grund sind Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten sowie regelrechte Straßenschlachten in den vergangenen Jahren. Bereits seit Jahren ist privates Feuerwerk auf der Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor untersagt.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe meinte ebenfalls am Montag, es gebe kein Regelungs-, sondern ein Vollzugsdefizit. Die aggressive Form der Böllerei sei bereits gesetzlich verboten und könne deutlich bestraft werden. „Wenn aber nicht ausreichend Polizei vorhanden ist, um die Verstöße auch zu verfolgen, bestraft ein allgemeines Verbot nur die braven Bürger.“ Nur mit einer starken Polizei und Justiz könne Berlin erreichen, dass sich alle an Verbote halten.