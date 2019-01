Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die McDondalds-Filiale an der Neustädter Straße in Neuruppin ist am späten Sonntagabend überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten zwei maskierte Männer gegen 23.55 Uhr – kurz vor der Schließung des Schnellrestaurants – die Filiale und bedrohten die Mitarbeiter mit einer Pistole. Sie zwangen die Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld und einem Handy, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr im Restaurant.

Die beiden Männer flüchteten anschließend in unbekannte Richtung – laut Röhrs wahrscheinlich mit einem Pkw. Bei dem Überfall erlitt eine Mitarbeiterin einen Schock, von dem sie sich aber relativ schnell wieder erholte. „Sie musste nicht ins Krankenhaus und auch ein Notfallseelsorger wurde nicht gebraucht“, so Röhrs. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.