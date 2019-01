Tilman Trebs

Neuholland (MOZ) In einer Werkstatt an der Nassenheider Chaussee in Neuholland ist am Montagvormittag ein Brand ausgebrochen.

Nach Auskunft von Polizeisprecherin Dörthe Röhrs war das Feuer um 9.39 Uhr gemeldet worden. Personen hätten sich nicht in dem Nebengelass gefunden. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Der Einsatz konnte gegen 10.20 Uhr beendet werden. Den Sachschaden schätzten die Ermittler zunächst auf 5000 bis 6000 Euro.

Die Polizei schließt einen technischen Defekt als Brandursache nicht aus.