Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Nicht nur über einen neuen Spielplatz können sich Falkenseer Kinder freuen, nein, gleich über ein ganzes Spielband. Auf mehreren hundert Metern reihen sich verschiedene Spiel- und Klettermöglichkeiten aneinander. Zu finden ist das neue Spielband hinter dem Lärmschutzwall an der Seeburger Straße in Falkensee. Es beginnt quasi an der Kreuzung Seegefelder und Seeburger Straße und zieht sich dann rund 500 Meter in nördlicher Richtung hinter dem Wall entlang.

Das sei eigentlich gar nicht so schlecht, sagte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) zur Eröffnung, so sehe man nicht ständig die Autos die Straße entlang flitzen und der Lärm halte sich auch in Grenzen. Nur der Name „Spielband am Lärmschutzwall“ sei noch verbesserungswürdig.

Bezahlt hat die neuen Spielgeräte die Firma Lunos Lüftungstechnik GmbH, die gerade an der Seegefelder Straße auf dem Gelände des ehemaligen Polstermarktes ein neues Firmengebäude entstehen lässt. Diesem sollen noch mehrere Wohneinheiten folgen. Über festgelegte sogenannte „Wohnfolgekosten“ werden insgesamt 250.000 Euro für Kinder und Jugendliche investiert. Neben dem Spielband soll noch der Bolzplatz in der Hegelallee erneuert werden und der Skaterplatz in der Seegefelder Straße von dem Geld profitieren.

Das Spielband, das zur Eröffnung gleich von Kindern aus der Kita Seegefelder Strolche auf Herz und Nieren getestet wurde, besteht aus sieben Spielgeräten und 19 in den Boden eingelassen Holzstämmen. Möglich sind Balancieren, Stelzenlauf, Hangeln und Klettern. Ein Trampolin lädt zum Hüpfen ein und Tischtennisplatte und „Lümmelbank“ ergänzen das Angebot, das sich bis zum Beachvolleyballplatz hinzieht. Die neuen Spielgeräte sind aus haltbarem Robinienholz gefertigt.