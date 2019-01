Auf einen Plausch mit Winnetou

Aileen Hohnstein

Birkenwerder Als Indianer-Darsteller begeisterte Gojko Mitic im Film und auf der Bühne sein Publikum. Bis heute halten ihm seine Fans die Treue. Am Sonnabend drängten sich viele von ihnen ins Restaurant Boddensee, um den Schauspieler live zu erleben. Gojko Mitic sang und erzählte.

Wer hätte das gedacht? Birkenwerder war einst das Zuhause einer bedeutenden Indianerstimme. Karl Sturm, der hier bis zu seinem Tod im Jahr 2017 wohnte, synchronisierte den „Chefindianer der Defa“. Und so war es am Sonnabend gewissermaßen ein Heimspiel, als Gojko Mitic – Darsteller von Indianerhäuptlingen wie Tokei-ihto oder Tecumseh – ins Restaurant Boddensee kam. Wobei, eigentlich hätte Mitic, der 1940 im damaligen Jugoslawien geboren wurde, seine Rollen gern selbst gesprochen. „Käme es der Rolle nicht entgegen, wenn sie ein wenig gebrochenes Deutsch spricht?“ Das habe er damals die Verantwortlichen gefragt, erzählt Mitic. „Nein, unsere Indianer sprechen einwandfreies Deutsch“, bekam der Schauspieler zur Antwort. Die Anekdote sorgte für Heiterkeit im Publikum.

Als Synchronsprecher wurde Karl Sturm gefunden, Besuche von Mitic in Birkenwerder folgten später. „Seiner Tochter habe ich in einem Kinderfilm ihre erste Rolle gegeben – mit einem Hund durfte sie einmal über die Straße laufen und wieder zurück“, erzählte er mit einem Schmunzeln. Heute ist Victoria Sturm selbst Schauspielerin und Synchron-sprecherin.

Geschichten wie diese sprudelten nur so aus Gojko Mitic heraus. Kai Suttner hatte als Moderator des Abends und Stichwortgeber in einem gemütlichen Plausch manches Mal seine Not, selbst zu Wort zu kommen. „Rauchzeichen – Filmgeschichten mit Gojko Mitic“ war der Abend im voll besetzten Saal des Restaurants überschrieben. Die Zuschauer hingen förmlich an den Lippen des 78-Jährigen, als er charmant von seinen Erinnerungen sprach. Sie freuten sich über die humorvollen Einblicke in die Filmwelt und staunten über den Werdegang des Mannes, der eigentlich Kapitän werden wollte und sich schließlich als charismatischer Indianerheld in die Herzen der Kinobesucher spielte.

Geplant war die Karriere nicht. Als Sportstudent wollte sich Mitic gerade aufmachen zum Skifahren, als er einen Anruf erhielt, der sein Leben auf den Kopf stellen sollte. „Für Studenten war es damals eine gute Möglichkeit, im Film ein paar Groschen dazuzuverdienen“, sagte Mitic. In drei Karl-May-Filmen hatte er Rollen übernommen. Weil er Deutsch sprechen konnte, gut aussah und auch noch reiten konnte, ergatterte er schließlich seine erste Hauptrolle im Defa-Film „Die Söhne der großen Bärin“. „Wäre ich damals nicht ans Telefon gegangen, säße ich heute nicht hier“, bemerkte er.

Als Sportstudent war Mitic fit und machte deshalb seine Stunts selbst. Sich vom Pferd auf einen Baum schwingen? Kein Problem! Ein wildes Pferd reiten? Warum nicht! Mit kleinen Filmszenen, die spontanen Zwischenapplaus und ein fröhliches Wiedersehen auslösten, zeigte Mitic seine akrobatische Schauspielkunst von damals. Heute wäre das so nicht mehr möglich, weil aus versicherungstechnischen Gründen Schauspieler die meisten ihrer Stunts nicht mehr selbst ausüben dürfen.

Auch wenn Gojko Mitic nach zwölf Indianerfilmen Rollen als Mafioso, Raumfahrer oder Heiratsschwindler spielte, auf der Theater- und Musicalbühne stand, der Häuptling haftete ihm immer an. „Das ist nicht die schlechteste Schublade“, sagte er mit einem Lächeln dazu. Und so spielte er mit Begeisterung 15 Jahre lang den Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Mit 66 Jahren hörte er 2006 schließlich damit auf. „Ich wollte ja nicht mit einem Kran vom Pferd gehoben werden“, begründete Mitic mit einem Lächeln.

In Birkenwerder erreichte der Star sein Publikum nicht nur mit den Geschichten seiner Schauspielkarriere. Auch mit Gitarre, die er seit etwa fünf Jahren wieder spielt, und mit Liedern wie „Die Antwort weiß ganz allein der Wind“ oder „Über sieben Brücken musst du gehn“ konnte er punkten. Am Ende gab es für Mitic dann noch eine kleine Überraschung. Der stellvertretende Bürgermeister Jens Kruse reichte ihm das Goldene Buch von Birkenwerder zum Signieren und schenkte ihm einen Kalender mit Ansichten von Birkenwerder. Vielleicht wird so ja der Wunsch nach einer Wiederkehr geweckt – das Publikum in Birkenwerder würde sich sicher über weitere Anekdoten des Häuptlings freuen.