Toter Obdachloser - Obduktion möglicherweise Ende der Woche

dpa

Berlin (dpa) Im Fall des tot aufgefundenen 55-Jährigen im Volkspark Humboldthain hat die Polizei nähere Details bekanntgegeben.

Der Mann sei russischer Staatsbürger und habe zuvor ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft bewohnt, hieß es am Montag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache geben. Diese könnte möglicherweise erst Ende der Woche stattfinden, da es keine Hinweise auf äußere Einwirkungen gebe, teilte die Polizei weiter mit. Sollte der Mann aufgrund der Kälte gestorben sein, würde es sich um den ersten Berliner Kältetoten in diesem Winter handeln.

Eine Passantin hatte die Leiche des Mannes am Sonntagmorgen auf einer Parkbank im Stadtteil Gesundbrunnen entdeckt. Die Todesursache war zunächst unklar. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid gab es nicht.