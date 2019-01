Bärbel Kraemer

Bad Belzig „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Klaus Pomp aus Lütte, der sich seit Jahren um das Erbe Albert Baurs bemüht. Minuten zuvor war ihm der Förderpreis der Stadt Bad Belzig verliehen worden. In seinen Händen hält er die mit dem Ehrenpreis verbundene Urkunde. Sein Gesicht strahlt.

Rund 250 Gäste waren dabei, als Thermechef Dr. Christian Kirchner am Freitag Nachmittag während des Neujahrsempfangs in der Bad Belziger SteinTherme das Geheimnis um den Wettbewerbssieger lüftete. 2010 aus der Taufe gehoben, hat sich die Würdigung zu einem mit Spannung erwarteten Höhepunkt der traditionellen Veranstaltung zum Jahresauftakt entwickelt.

Sie verfolgt das Ziel, Menschen, Vereine und Institutionen zu ehren, die sich für die Stadt verdient gemacht haben. Sieben Nominierungen waren bis Mitte Dezember in der Verwaltung eingegangen. Noch vor Jahresfrist war eine Jury unter Leitung von Bürgermeister Roland Leisegang zusammengetreten, um „nach langer und umfassender Abwägung“, wie Kirchner betonte, die diesjährigen Preisträger zu ermitteln.

Nachdem bereits im Herbst eine Richtlinie über die Vergabe des Förderpreises ausgearbeitet und durch die Stadtverordneten beschlossen worden war, fand das Papier dabei erstmals Anwendung. Die Jury hatte sich, gemäß dem Formblatt, ebenfalls dazu entschlossen, die beiden erstplatzierten Kandidaten mit jeweils 800 Euro und den Drittplatzierten mit 400 Euro zu ehren.

„Die Jury hatte dabei keine leichte Wahl“, so Kirchner bei der Vorstellung der Nominierten und betonte „Sieger sind alle“. Zu ihnen gehörten Benjamin Stamer und Wolf Thieme vom Belziger Forum e.V., die federführend die Ausstellung „Jüdisches Leben in Belzig und Umgebung“ erarbeiteten; René Hackbarth, der das Bahnhofsbistro führt; der Jugendfanfarenzug Bad Belzig e.V.; Manfred Kahl und Benno Schmidtchen, die den Titanentreck nach Russland begleiteten; Steffen Lukas, der als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger arbeitet; Klaus Pomp der das Andenken an Albert Baur lebendig hält und das Team vom SchenkRaum in Borne.

Im Anschluss wurden die drei Kandidaten vorgestellt, die in die engere Auswahl gekommen waren: Manfred Kahl und Benno Schmidtchen, Klaus Pomp sowie der Jugendfanfarenzug der Stadt. Letzterer konnte sich wenig später über Platz 2 und damit eine finanzielle Unterstützung für die Vereinsarbeit in Höhe von 800 Euro freuen. Platz 3 ging an Kahl und Schmidtchen, die auf dem Titanentreck ins russische Weliki Nowgorod auch „für Bad Belzig als Friedensstadt“ geworben hatten.

In der Laudatio für Klaus Pomp betonte Kirchner, dass der Lütter in den vergangenen Jahren bis dato unbekannte Geschichtsdokumente über Albert Baur erschlossen hat. „Mit einer eigenen Ausstellung in der Bricciuskirche begeisterte er die Öffentlichkeit für das Thema und belegte so u.a. auch die enge Zusammenarbeit von Albert Baur und Friedrich Ludwig Jahn. Besonders hervorzuheben ist auch das von Klaus Pomp gegründete und jährlich auf dem historischen Turnplatz durchgeführte Albert Baur Sportfest, welches inzwischen zu einem festen Bestandteil des Bad Belziger Veranstaltungskalenders geworden ist“, lobte Kirchner.