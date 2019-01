Partyspaß in Wenzlow: Winterumtrunk- gelungenes Comeback

Gabriele Herrmann

Wenzlow (MOZ) Man nehme eine Portion Ballermann- Stimmung und eine gehörige Prise Après-Ski—fertig ist der Winterumtrunk in Wenzlow. Bei der wohl größten Winterparty im Land Brandenburg wurde bis in die Morgenstunden ausgelassen gefeiert. „Darum geht es auch. Sich treffen und einfach nur Spaß haben“, so der Veranstalter Mathias Voigt. Zwei Discjockeys wechselten sich mit Party- und Stimmungsmusik ab. Das Personal an den vier Bars sorgte für genügend Getränkenachschub, ohne langes Anstehen. Schließlich galt es, im großen und beheizten Festzelt, über 2000 Gäste zu bewirten. Für Mathias Voigt, sein Team und die Partygäste ein gelungenes Comeback nach vier Jahren Pause. Sein Dank geht dafür an die Helfer wie die Sanitäter des Roten Kreuzes. „Auch das Amt Ziesar gab uns viel Unterstützung um die Veranstaltung zu ermöglichen. Denn Logistik, Auflagen und Absprachen auch mit den Anwohnern waren aufwendig “, so Voigt. Für die Partygäste war es ein „cooler Abend“ und der „Party-Tourismus“ zum Winterumtrunk in Wenzlow sollte für die Anwohner einmal im Jahr durchaus erträglich sein. Text/Foto: Herrmann