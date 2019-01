Jetzt klappt´s auch mit dem Elfer

Caner Özcin hat zur Zeit einen Lauf. Auch in Ludwigsfelde konnte er seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellen, brachte die Optik-Elf mit 1:0 in Führung. © Foto: Roesenberger

Ludwigsfelde Es ist ein schönes Gefühl, das es doch noch klappt.“ Zum ersten Mal seit dem 27. Mai des Vorjahres erzielte der FSV Optik Rathenow wieder ein Tor vom Strafstoßpunkt. Jerome Leroy war nach dem 2:0-Erfolg in Ludwigsfelde die Erleichterung förmlich anzumerken.

Es war angenehm in Ludwigsfelde, zumindest für die 55 Zuschauer. Strahlender Sonnenschein, Temperaturen leicht über Null und kaum Wind - mehr kann man Mitte Januar nicht verlangen. Die Aktiven hatten auf der Waldseite des Kunstrasenplatzes zumindest in der ersten Halbzeit noch mit gefrorenem Untergrund zu kämpfen.

In diesen ersten 45 Minuten war bei Optik auch einer dabei, der in den drei zurückliegenden Partien noch als Testspieler geführt wurde. Yavuz Aydogdu heißt der junge Mann. Der 20-jährige mit dem türkischen Namen ist ein echter Berliner Junge. Ausgebildet einst bei Tennis Borussia, versuchte er sich zuletzt bei Sivasspor in der Süperlig, der höchsten türkischen Liga. Dort kam er in der U21 zum Einsatz. Yavuz, 1,87 Meter groß, agierte wie in den Wochen zuvor auf der Sechserposition. „Am Montag werden wir die letzten Details klären“, so Trainer Ingo Kahlisch. Nicht mehr zum FSV gehört dagegen Atakan Karadeniz, der es beruflich nicht mehr schafft, täglich nach Rathenow zu fahren.

Die ersten Aktionen gehörten den Gastgebern. Das war zwar ungestüm und schnell, aber nicht gefährlich. Dann kam Rathenow. Besonders auffällig, diesmal wurde immer wieder der Abschluss gesucht. Lucas Lindner im LFC-Tor hatte ordentlich zu tun, parierte Schüsse von Jerome Leroy, Caner Özcin und Cüneyt Top. Die beiden letztgenannten sorgten anschließend für die Optik-Führung. Top setzte Özcin in Szene, der überlegt ins linke untere Eck traf (23.).

Wenig später wurde Oscar Ortiz knapp hinter der Strafraumgrenze gefoult. Schiedsrichter Christian Gorczak zeigte sofort auf den Punkt. Wer sollte schießen? „Los Jerome, ran da jetzt“, gab es die Anweisung von der Bank. Lindner war mit den Fingerspitzen dran, der scharf und platziert geschossene Ball von Leroy fand dennoch den Weg ins Tor (27.).

Kurz vor der Pause hatte der Oberligist ebenfalls eine richtig gute Chance. FSV-Schlussmann Luis Zwick verhinderte mit gedankenschneller Parade gegen Sebastian Eichhorn den Anschlusstreffer. Alles in allem war der Klassenunterschied bis dahin tatsächlich deutlich zu erkennen.

Nach dem Wechsel ging es nicht mehr so hochklassig weiter. Das sorgte einerseits für phasenweisen Leerlauf, andererseits für klare Möglichkeiten. Nun auf beiden Seiten. Luiz Schack verpasste nach Flanke von Shelby Printemps per Kopf nur knapp. Ein Weckruf war der Versuch von Thomasz Klingl, den Robin Techie-Menson für den bereits geschlagenen Fabio Pluntke (Neuzugang Calvin Lee wird nach seiner Zerrung im Trainingslager voll einsteigen) von der Linie schlug. Weckruf, weil anschließend Shelby Printemps, Jerome Leroy (jeweils gehalten) und Hasan Akcakaya (aus vollem Lauf knapp daneben) zu Chancen im Minutentakt kamen.

Auf der anderen Seite durfte sich Pluntke auszeichnen. Den 18-Meter-Freistoß aus zentraler Position von Markus Goede hielt er sicher fest. Nachdem dann Nii Bruce Weber den Torhüter schon ausgespielt hatte, das Leder jedoch nicht im Netz unterbringen konnte, probte Optik in der Schlussphase eine Punktspiel-Auswärtsführung. Nun wurde mal das Tempo rausgenommen, verzögert und hintenrum gespielt. Bis auf die letzte Aktion klappte das gut. Da kam der LFC aus einem Strafraumgewühl heraus zu einem Lattenknaller.

Ingo Kahlisch meinte nach dem Schlusspfiff: „Das war anfangs ordentlich. Die erste Halbzeit haben wir schon sehr strukturiert gespielt. In der zweiten Hälfte war das mit den vielen jungen Akteuren doch recht hektisch. Aber dazu machen wir ja Testspiele.“

An diesem Mittwoch (23. Januar) verabschiedet sich der FSV Optik für acht Tage ins Trainingslager, wo bis auf Fabio Pluntke (Schule) der gesamte Kader auf die Rückrunde hinarbeiten wird. Dazu meinte Kapitän Jerome Leroy: „Alle, die momentan dabei sind, trainieren ordentlich und fleißig. Alle sind sehr engagiert bei der Sache. Schade, das mit Emre Turan, Süleyman Kapan und Leon Hellwig derzeit gleich drei Mann krank sind. Wenn wir zurück sind, werden wir noch stabiler sein. In der Mannschaft herrscht eine richtig positive Stimmung, alle sind zuversichtlich, das wir noch was reißen können. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, wir wissen ja, was in den nächsten Tagen auf uns zukommt - aber wir haben wirklich richtig Vorfreude auf das Trainingslager. Das ist für uns echt ein Highlight.“

FSV: Zwick (58. Pluntke) - R. Techie-Menson, Wilcke, Bilbija, Matur (46. J. Techie-Menson) - Leroy, Aydogdu (46. Schack) - Testspieler (46. Weber), Ortiz, Top (46. Akcakaya) - Özcin (46. Printemps). (mot)