Nichts für Wasserballästheten

Aly Abdulrahman machte in Schöneberg sein bestes Saisonspiel, so dass der Ausfall des Stammtorhüters Nicolas Tosch nicht ins Gewicht fiel. © Foto: Martin Terstegge

Berlin „Not gegen Elend“, charakterisierte Christopher Bott, Trainer der Wasserballer der SGW Brandenburg, den Auftritt seiner Mannschaft am Samstagabend bei der SG Schöneberg Berlin. Er schloss damit aber auch die Leistung der Schiedsrichter ein, die mit ihren Entscheidungen den Rhythmus beider Reihen störte.

Auf etliche Stammkräfte musste Bott in der ersten Partie des neuen Jahres verzichten. Umso größer der Dank bei Rene Oldenburg, der für den kurzfristig erkrankten Alexander Zick einsprang, obwohl er eigentlich terminlich eingespannt war.

Beiden Teams war die fehlende Spielpraxis anzumerken, beide hatten ihr letztes Zweitligaspiel im Dezember bestritten. Den besseren Start ins Geschehen fanden die Gastgeber, die mit 2:0 in Führung gingen. Doch dann kamen auch die Gäste in der Begegnung an, glichen durch Sascha Mischur und Maximilian Stresow aus. Das letzte Wort im ersten Viertel hatten aber die Berliner, die mit einer knappen 3:2-Führung in den zweiten Durchgang gingen.

Dort gelang den Hausherren auch der erste Treffer, ehe die Brandenburger nun das Heft eindeutig in die Hand nahmen. Dank der nun gut stehenden Defensive, mit einem guten Torhüter Aly Abdulrahman, schafften sie nicht nur den Ausgleich, sondern bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. Alexander Schwarze, Stresow, Gabriel Satanovsky (2), Oldenburg und Mischur sorgten mit ihren Toren für den 8:4-Zwischenstand. Kurz vor der Halbzeit nutzten die Schöneberger eine Überzahl zum 5:8-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gäste etwas gemächlicher angehen, wollten angesichts ihres Kaders die Kräfte einteilen. Das ließ Trainer Bott durchaus gelten, doch dass die Konzentration in der Defensive zum Ende des Abschnitts deutlich nachließ, löste Ärger bei ihm aus. Denn nach einem frühen Treffer zu Beginn des dritten Viertels ließen die Berliner in den letzten 81 Sekunden noch zwei weitere folgen zum 8:8-Ausgleich. „Das war nicht clever von uns. Normalerweise gehen wir mit mindestens zwei Toren plus ins letzte Viertel, um die Schönberger unter Zugzwang zu setzten“, ärgerte sich Bott.

Die erneute SGW-Führung durch Stresow in der 26. Minute konterten die Gastgeber noch in der gleichen Minute. Nun folgte eine hektische Phase, auch bedingt durch die Unparteiischen, aber beide Teams sorgten mit technischen Fehlern ebenfalls, dass sich bis exakt zwei Minuten vor dem Abpfiff am Torestand nichts änderte. Dann traf Sascha Ufnal mit seinem einzigen Treffer des Tages zum 10:9 und nur wenig später markierte Oldenburg das entscheidende 11:9 (31.). Neun Sekunden vor dem Ende erzielten die Schöneberger das 10:11, doch es reichte nicht um den Sieg der Brandenburger zu gefährden.

Christopher Bott wollte den Auftritt nicht großartig bewerten: „Wir wissen, dass war kein schönes Spiel, da gab es die mehreren schon erwähnten Gründe, aber wir haben gewonnen, das zählt.“ Diesen Sonnabend (26. Januar) geht es zum Tabellenführer HSG TH Leipzig, die mit einer jungen Mannschaft die 2. Liga Ost anführt, aber auch zwei Spiele mehr absolviert hat. Da hofft Bott, dass sein Kader ein anderes Gesicht hat. Zumal weiß er, das seine Mannschaft mit den Aufgaben wachsen kann. Es wird ein ganz anderes Spiel werden wie gegen die SG Schöneberg.

SGW: Abdulrahman, Oldenburg (2), Mattler, Mischur (2), Satanovsky (2), Ufnal (1), Stresow (3), Roehl, Behrendt, Hehr, Wagner,