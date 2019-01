Schusswaffe im Fundbüro abgegeben

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Einen etwas ungewöhnlichen Fundgegenstand hat das Ordnungsamt im Schlaubetal auf den Tisch bekommen. Dabei handelt es sich um eine Schusswaffe. In der öffentlichen Bekanntmachung heißt es, dass die nicht genauer bezeichnete Waffe bereits Mitte Dezember im Kohlgartenweg in Müllrose gefunden worden war. Der Eigentümer wird nun gebeten, sich unverzüglich im Ordnungsamt im Amt Schlaubetal zu melden. Ob dies bereits geschehen ist, war am Montagnachmittag nicht mehr in Erfahrung zu bringen. Öffentliche Bekanntmachungen bei Fundsachen sind allerdings nicht ungewöhnlich. Die gab es im Amt Schlaubetal jüngst auch bei einem herrenlosen Herrenfahrrad, zwei Katzen und einer Lesebrille.