Lehrer sind weiter ohne dienstliche Mailadressen

dpa

Potsdam (dpa) Auch ein Jahr nach der Ankündigung durch Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) fehlen im Land immer noch für die rund 20 000 Lehrer dienstliche Mail-Adressen. Erst 2020 werde das in Aussicht gestellte System verfügbar sein, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, am Montag auf Anfrage. Das Ressort erledigt im Auftrag des Bildungsministeriums mit seinem IT-Dienstleister die Aufgabe.

„Spiegel online“ hatte berichtet, dass in Brandenburg viele Lehrer noch über ihren privaten Account mit Schülern kommunizierten. Die vor einem Jahr angekündigte Möglichkeit, dienstliche Mails zu schreiben, gibt es immer noch nicht.

In den vergangenen Jahren hätten sich auf Ebene der Schulträger zudem eigenständige und zum Teil unsystematische Mailadressen entwickelt, hieß es. Das Bildungsministerium habe auch für die dienstliche Kommunikation vor Jahren eine Schul-Mailadresse mit den Schulleitungen eingeführt, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums Ralph Kotsch.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg kritisierte, es fehlten inhaltliche Konzepte für die Einführung dienstlicher E-Mails. Das Thema sei über Jahre verschlafen worden, sagte der Landesvorsitzende Günther Fuchs auf Anfrage. Es gehe um eine Reihe rechtlicher Fragen, die nicht in einem Schnelldurchlauf gelöst werden könnten. „Wir brauchen eine Dienstvereinbarung zu dem Thema.“ So sei zu klären, wie sicher die Mails seien, welche Themen kommuniziert würden und wie schnell Lehrer reagieren sollten. Das müsse der Personalrat alles mit dem Dienstherren besprechen.

Grund für die lange Umsetzung in Brandenburg ist nach Darstellung des Innenministeriums unter anderem, dass die Dimension des Projektes unterschätzt wurde. Es gehe auch um die Integration in bereits existierende IT-Fachvorhaben, wie die Schul-Cloud. Hier sollte den Lehrern der Zugriff vom heimischen Computer möglich sein, was Mitarbeitern der Landesverwaltung nicht gestattet ist. Polizei- und Finanzbeamte nutzten die Mailadressen nur im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten IT-Arbeitsplätze und damit in wirksam geschützten Infrastrukturen.