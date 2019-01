Fontane sorgt für roten Faden

Manuela Bohm

Havelland/Semlin (MOZ) Neujahrsempfang - das bedeutet für die Gastgeber, Kreistagsvorsitzende Manuela Vollbrecht und Landrat Roger Lewandowski, erst einmal fleißig Händeschütteln. Gäste aus Politik, Kommunalverwaltungen und Wirtschaft, Sport, Kultur, Kirche, Feuerwehren etc. repräsentierten am Freitag die Vielfalt des Landkreises. Zudem wurden Vertreter der Partnerlandkreise im Semliner Golfresort begrüßt.

Zwei ausführliche Wortbeiträge gab es. Die Kreistagsvorsitzende vorneweg. In seiner anschließenden Rede ließ der Landrat den großen märkischen Dichter Theodor Fontane zum roten Faden werden. Feiert doch das Havelland wie ganz Brandenburg im Dezember den 200. Geburtstag des Heimatdichters. Mit „Fontane.200“ ist ihm zu Ehren das Jubiläumsjahr hier überschrieben. Lewandowskis Rede prägten Erinnerungen an 2018 und Ausblicke auf 2019, wie die schrittweise Umsetzung des Buskonzeptes für das westliche Havelland ab Ostern.

Auch auf der Schiene soll sich für Havelländer einiges verbessern. Die Taktverdichtung soll aber erst frühestens 2034 Realität werden. Mit gutem Beispiel will der Landkreis voran gehen. Gegenwärtig wird geprüft, ob eine stillgelegte Strecke im Osten des Havellands wiederbelebt werden kann. Havelländer könnten zwischen Ketzin und Wustermark im Elektrozug der Havelländischen Eisenbahn AG pendeln, an der der Landkreis zu etwas mehr als der Hälfte beteiligt ist.

Mit Bus, Bahn, Auto, aber auch mit Rad und Boot kommen heute Touristen ins Havelland und erkunden die Einwohner ihren Landkreis. Fontane musste noch auf die Kutsche zurückgreifen. Im Naturpark wandernd, auf der Havel paddelnd, seltene Tiere beobachtend, so können Reisende heute zwischen Herrenhäusern und Kirchen, die Kulissen für Konzerte und Festspiele werden, auch auf den Spuren bekannter Größen wandeln, die ihre Fußabdrücke im hiesigen märkischen Sand hinterließen, hob der Landrat die breit aufgestellte Kulturlandschaft hervor. Ihr zugesellen wird sich ein Museum in Ribbeck, das sich ausschließlich Theodor Fontane widmet und am 1. Mai im Schloss eröffnet wird.

Zudem lud der Landrat zur Teilnahme am Innovationsbündnis Havelländer auf, „das eine Plattform für einen offenen Dialog bietet, mit dem Ziel, das Havelland mit gemeinsamen Ideen und mutigen Denkansätzen voranzubringen.“ Zum Austausch und zum Netzwerken bot sich das geiemnschaftliche Abendessen an.