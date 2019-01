Rathenow erwartet 280 Teilnehmer

René Wernitz

Havelland/Rathenow (MOZ) In Rathenow gehören Neujahrskonzerte mit klassischer Musik zur guten Tradition. Ebenso im Januar ist die Stadt seit Jahren Austragungsort für den Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“. Wie hier nehmen bundesweit, in etwa 140 Regionen, junge Musiker im Alter von 6 bis 27 Jahren die Herausforderung an und stellen sich den Fachjuroren. Die Besten werden zu den Landeswettbewerben delegiert. Von dort aus geht es dann zur höchsten Ebene, dem Bundeswettbewerb, der 2019 vom 6. bis 13. Juni in Halle/Saale stattfindet.

Der Regionalwettbewerb Westbrandenburgs findet zum zwölften Mal in der havelländischen Kreisstadt statt. Am kommenden Freitag und Samstag (25./26. Januar) werden rund 280 Teilnehmer erwartet - ein kultureller Höhepunkt. Denn alle Vorspiele sind öffentlich. Laut Anke Heinsdorff vom organisierenden Regionalausschus werden mehr als 60 Fachjuroren die musikalischen Leistungen bewerten. Es handelt sich um Dozenten und Professoren an Hochschulen und Konservatorien in Brandenburg und anderen Bundesländern, Orchestermusiker, Sänger, Musiklehrer an allgemeinbildenden Schulen, sowie erfahrene Gesangs- und Instrumentalpädagogen. Die jungen Musiker reisen aus den westbrandenburgischen Landkreisen Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark sowie aus den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel und Potsdam an. Die Havelländer genießen sozusagen Heimvorteil.

Die Wertungsspiele erfolgen im Rathenower Kulturzentrum und an den beiden Standorten der Musik- und Kunstschule des Havellands in der Stadt: Schwedendamm 1 (Alte Mühle) und Bammer Landstraße 10, wo sich auch VHS und OSZ befinden. Ausgetragen werden in diesem Jahr die Kategorien Streichinstrumente Solo, Duo Klavier und ein Blasinstrument, Akkordeon Solo, Gesang Solo (Pop), Vokal-Ensemble, Gitarren-Ensemble, Klavier-Kammermusik und Alte Musik. Die genauen Zeitpläne und alle anderen Informationen zum Wettbewerb gibt es online auf www.jumu-brandenburg.de/regionalwettbewerbe/west.