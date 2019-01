Diebe nach Bürgerhinweisen geschnappt

RA

Lindow (MOZ) Ein aufmerksamer Bürger hat am Sonntagabend in Lindow geholfen, Einbrecher nach frischer Tat zu schnappen.

Der Mann hatte Taschenlampenlicht in einem Geschäft an der Rheinsberger Straße bemerkt. Kurze Zeit später kamen mehrere Personen aus dem Laden und trugen Säcke in ein Auto und fuhren ab. Der Bürger informierte umgehend die Polizei und machte auch Angaben zum Fluchtfahrzeug. Der Wagen wurde wenig später Neuruppin entdeckt, drei Männer im Alter von 22, 24 und 42 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 25 Jahren in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs gestellt. Sie wurden wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellte die Polizei Tabakwaren sicher, die offenbar aus dem Lindower Geschäft gestohlen worden waren. Die fünf Verdächtigen wurden am Montagvon der Kriminalpolizei und anschließend wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits in der Nacht zuvor hatten zwei 16 und 18 Jahre alte Männer sowie eine 17-jährige Jugendliche an der Ernst-Thälmann-Straße ein Moped stehlen wollen. Anwohner sprachen die Diebe an, die das Moped daraufhin zurückstellten. Die Polizei ermittelt nun dennoch zum Verdacht des Diebstahls gegen das Trio.