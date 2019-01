Große Kunst im Kino live aus dem Bolschoi

Annegret Krüger

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Ballett „La Bayadeére, live übertragen aus dem Moskauer Bolschoi in die Welt und in den Filmpalast Eisenhüttenstadt, gab es am Sonntag. Die Zuschauer sahen Besonderes, Emotionales, vom Bühnenbild bis zu den Kostümen, und vor allem tänzerisch.

Die Musik des 1877 in Petersburg uraufgeführten romantischen Stückes, eingebettet in indische Exotik, stammt von Léon Minkus, die tänzerischen Ideen mit sehr ungewöhnlichen Bewegungen von Marius Petipa. Die aktuelle Choreographie schuf Juri Grigorowitsch in dem Bemühen, sich der Uraufführungsfassung anzunähern. All das erklärt Moderatorin Katerina Novikova mehrsprachig vor der Aufführung und während der Pausen.

Der Inhalt ist in wenigen Sätzen erzählt. Die Tempeltänzerin Nikiya liebt den Krieger Solor, der aber der Tochter des Herrschers versprochen ist. Ein Spiel der Ränke und Rache beginnt, eine Liebe, zum Scheitern verurteilt, endet mit finaler Abrechnung im Reich der Schatten. Und bei all dem bekommen die Zuschauer bewundernswerte, atemberaubende Leistungen der Tänzer zu sehen. Die jüngste Zuschauerin in Kinosaal 1 ist an diesem Nachmittag Celina Weniger aus Müllrose. Die Elfjährige bewegt sich selbst gern zu Musik, liebäugelt mit Tanzstunden und ist an diesem Spätnachmittag begeistert von Farben und Dekorationen. „Wie sich die Tänzerinnen auf den kleinen Spitzen bewegen können… „ staunt sie immer wieder. Auch Heiderose Tomzin aus Eisenhüttenstadt genießt mit einer Bekannten die Aufführung, bewundert Sprünge und Kostüme.

Von oben in den Kinosaal schaut währenddessen immer wieder mal Kinomitarbeiter Niclas Gorrecki, kontrolliert, ob alles läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Kino lässt mit spezieller Aufnahmetechnik Einblicke auf der Bühne zu, die man als Zuschauer ansonsten in keinem Theater der Welt hätte. Ganz nah funkeln Strasssteine oder Schweißperlen, sind die weißen Tüllröcke der Tänzerinnen ein besonderer Blickfang.

Vor dem Nachhausegehen gibt es Glückskäfer von Kinochef Stefan Kretschmer. Er wirbt für die Übertragung am 10. März. Dann tanzt die „Schlafende Schöne“, besser bekannt im Deutschen als „Dornröschen“. (akg)