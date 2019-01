Decksteine in Pirre eingebracht

Manuela Bohm

Gülpe (MOZ) Um aus der Gülper Havel mit einem stärkeren Durchfluss Schlick und Pflanzenreste auszuspülen, wurde mehr Wasser durch die Pirre - eine Verbindung von Havel-Hauptstrom und Gülper Havel - gelassen. Hinter dem Durchfluss an der Brücke zur Hünemörder-Insel entstand durch die Strömung ein sogenannter Kolk - eine Ausspülung des Sole genannten Gewässeruntergrundes. „Wir kontrollierten die Sole regelmäßig. Vor fünf Jahren war der Kolk rund 1,50 Meter tief“, so Rocco Buchta vom Projektbüro zur Renaturierung der Unteren Havel. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises verwies vor gut zwei Jahren dann darauf, dass die Ausspülung eine Tiefe von 3,50 Meter erreichte - eine Unterspülung der Durchlaufbauwerks stand zu befürchten.

In Zusammenarbeit von Landkreis Havelland, Amt Rhinow und dem NABU-Projektbüro kam es zu einer raschen Lösung. Deckwerksteine, die an der Havel bei Parey im vergangenen Sommer aufgenommen wurden, wurden am Ausfluss der Pirre zur Gülper Havel eingebracht. Sie verfestigen den Untergrund, um ein weiteres Ausspülen zu verhindern. „Hier können Fischarten, die bisher an dieser Stelle kaum Chancen hatten, neue Laichgründe finden“, freut sich Buchta. Aber auch für den Naturtourismus sei die Umgestaltung des Durchflusses interessant - ein Durchpaddeln wird im Sommer wohl möglich, da auch zur Stauung verwendete Bohlen herausgenommen wurden.