Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Laut der Deutschen Telekom sollten die betroffenen Vehlefanzer, die seit der Zerstörung eines Verteilerkastens durch einen betrunkenen Autofahrer am Sonnabend ohne Internet- und Telefonanschluss auskommen mussten, spätestens ab dem späten Montagnachmittag wieder ans Netz angeschlossen sein. Bei einem Unfall war am frühen Samstagmorgen ein Multifunktionsgehäuse in der Bärenklauer Straße beschädigt worden.

„Kollegen waren bereits Sonnabendmorgen vor Ort und haben den Schaden aufgenommen, das Gehäuse gesichert und die Materialbestellung durchgeführt“, berichtete Telekom-Pressesprecherin Stefanie Halle am Montagmittag auf Nachfrage. „Die Stromsäule wurde ebenfalls zerstört und musste durch den Energieversorger wieder repariert werden.“ Die Anzahl der von der Störung betroffenen Anschlüsse konnte laut Halle nicht ermittelt werden.