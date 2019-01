Von George Orwell zu Google

Hartmut Krug

Cottbus Bevor der Vorhang aufgeht, wimmeln auf ihm Bilder von Menschen in Stadt und Land, in Bahn, Straße, Haus und Wohnung. Klar: wir erkennen, wie der Alltag von uns Menschen filmisch beobachtet wird. Ohne sofort zu bemerken, dass damit George Orwells Vision vom Big Brother in seinem Roman „1984“ aus dem Jahr 1948 im Heute angekommen ist.

Wo Orwell mit Blick auf Hitler und vor allem Stalins Sowjetunion vor der Beobachtung der Bevölkerung und deren diktatorischer und mörderischer Beherrschung und Beeinflussung auf das Denken warnte, da versucht die Inszeníerung von Andreas Nathusius (in der Bearbeitung des Romans durch Alan Lyddiard) das Big-Brother-Wesen unserer Gegenwart deutlich zu machen.

Anfangs tritt ein Schauspieler, auf der Leinwand hinter sich das große G eines Medienkonzerns, vor das Publikum und wirbt mit einer winzigen Kamera für deren Nutzbarkeit. Das Publikum wird werbend angesprochen: Es ist eure Sache, mit dieser überall nutzbaren Kamera zu leben,- man kann abzapfen und weiterleiten (und, wie bereits in China umgesetzt, dauernd evaluiert werden). Gesichtserkennung und vielfältige Benutzung der Daten sind denkbar.

Von Beginn an wird so das alte Stück in unsere Gegenwart geholt und mit ihm intelligent auch in Video-Bildern von Cottbus gespielt. Dann äußern sich Mitglieder des neugegründeten Bürgerchors in Video-Einspielungen zu ihrem recht unterschiedlichen Verhältnis zu den neuen Medien. In einem späteren Auftritt des „ Medienwerbers“ wird die Suche nach einem Partner im Internetangebot durch einen aus der Seitenbühne geholten Mann so kritisch wie komisch verdeutlicht: Weil man nicht nur Eigenschaften und Aussehen, sondern auch vielleicht geerbte Krankheiten erfahren – und so den Kontakt vermeiden kann. Das Leben wird, weil vernetzt, besser, meint der Kamerawerber, auch weil man alles miterleben kann, zu allen Bildern Zugriff besitzt, auch auf Intimes. So wird Orwells Überwachungsstaat scheinbar nützlich in der neuen Form eines medialen Überwachungskapitalismus. Natürlich wird die alte Geschichte um Menschen, deren Denken und Handeln von einer wenig sichtbaren Leitung beherrscht wird, so in unsere Zeit übertragen.

Einerseits arbeitet Winston Smith (Boris Schwiebert) auch im Wahrheitsmininsterium und schreibt unter der Überwachungsdiktatur der herrschenden Partei die Geschichte in deren Sinne um, andererseits ist er unzufrieden mit der fehlenden Freiheit. Auch wenn es verboten ist, liebt er nicht nur eine Parteigenossin (Lisa Schützenberger), sondern zieht auch mit ihr zusammen. Fast schlimmer noch ist sein Kontakt mit der Untergrundbewegung.

Denn die Partei weiß und sieht alles und richtet ihn in einer – allzu langen gewalttätigen, aber leider spannungslosen – Szene so übel zu, dass er auf Wunsch sich und sein Wissen verleugnet und seine Freundin verrät. Was ihm allerdings nichts hilft.

Konzeptionell überzeugt die Inszenierung insgesamt durchaus. Vor allem, wenn Schauspieler durch Cottbus laufen und in Szenen zu sehen sind, die draußen vor dem Theater oder in der Kantine gefilmt worden sind. Die geben der eher ästhetisch biederen und allzu langsamen und didaktisch langwierigen Inszenierung durchaus Kraft.

Insgesamt aber überzeugt die Inszenierung szenisch und in ihrer ästhetischen Umsetzung weniger. Auf der Bühne herrscht eine graue Welt. Die Menschen auf ihr sind nicht von heute oder gestern, sondern wirken wie Zombies. Sie drücken sich im Schiebegang, den Stuhl vor dem Körper, in den Raum.

Unfreiwillig komisch wirken dabei Frisuren, die an Prinz Eisenherz denken lassen, ebenso wie die sandfarbene Ganzkörperwäsche, in die das zeitweilige Liebespaar wie in Ganzkörperkondome gekleidet ist. Schade. Denn eigentlich ist das ein wichtiger und guter Abend. Trotzdem bleibt festzuhalten: eine Inszenierung, die das alte Stück geschickt ins Heute zieht. Der Abend endet mit einem starken Schlußauftritt des neuen großen Bürgerchors.

„1984“, Staatstheater Cottbus, großes Haus, nächste Vorstellungen 22.1., 2./14.2., je 19.30 Uhr, Kartentelefon 0355 7824242