Erneut Jugendlicher am Bahnhof angegriffen

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Erneut ist in der Nähe des Hohen Neuendorfer S-Bahnhofs ein Jugendlicher von einem unbekannten Jugendlichen angegriffen worden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs ist am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ein 14-Jähriger in der Schönfließer Straße getreten und verletzt worden. Er war zuvor mit Freunden unterwegs und wurde dabei von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer der drei drückte den 14-Jährigen dann zu Boden und trat ihn. Die Eltern des 14-Jährigen wurden informiert und brachten ihren Sohn in ein Krankenhaus. Die drei unbekannten Jugendlichen konnten in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden.

In den vergangenen Tagen häuften sich Vorfälle mit Jugendlichen in Hohen Neuendorf. Erst am Donnerstag sind am S-Bahnhof ein 15-Jähriger und 40 Minuten später eine Frau von jugendlichen Gruppen angegriffen worden. Im zweiten Fall konnte die Polizei dank der Hilfe von zwei Passanten drei 15-Jährige aus Berlin vorübergehend festnehmen. Die Polizei kündigte nach den Vorfällen an, die Präsenz auf den Bahnhöfen in den S-Bahn-Gemeinden zu erhöhen.