Kein einziger Fehlalarm

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Es ist passiert. Im vergangenen Jahr musste der Löschzug Zehdenick wegen der geringen Tageseinsatzbereitschaft zwei Einsätze ablehnen, weil nicht genügend Einsatzkräfte zum Ausrücken zur Verfügung standen.

Fast jeder zweite Einsatz liegt in der regulären Arbeitszeit der größtenteils auswärts tätigen Feuerwehrmänner und -frauen. 42 Prozent geschahen vergangenes Jahr in der Zeit von 6 bis 16 Uhr, 41 Prozent zwischen 16 und 22 Uhr. Nachts zwischen 22 und 6 Uhr war es am ruhigsten mit 26 Einsätzen (17 Prozent). Löschzugführer Nico Tessmer appellierte daher an die Kameraden, die Einsatzbereitschaft zu verbessern. „Wir brauchen jede Einsatzkraft“, sagte er bei der Vorlage seines Berichts im Rahmen der Jahreshaupthauptversammlung des Löschzuges Zehdenick. Dass sich die personelle Lage schnell verbessern wird, daran glaubt selbst die Führung der Feuerwehr nicht. Trotz guter Jugendarbeit sei es nicht gelungen, die Zahl der Aktiven deutlich zu erhöhen. Unterm Strich konnte nur ein Mitglied aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen werden.

2018 war für die Feuerwehr ein hartes Jahr. Die Zahl der Brände stieg um 250 Prozent auf 70, wobei der Schwerpunkt in den Monaten Juni, Juli und August lag. Die Zahl der technischen Hilfeleistungen ging zurück von 119 auf 86. Erfreulich: Im vergangenen Jahr gab es keinen einzigen Fehlalarm. Im Jahr zuvor rückte die Wehr noch sechs Mal vergeblich aus. Um zu den Einsätzen zu kommen, legten die Floriansjünger 5 588 Kilometer zurück, ein Jahr zuvor waren es 2 234 Kilometer. Die Einsatzstunden verdreifachten sich auf 3 948. Trotz des sprunghaften Anstiegs bei den Bränden musste der Löschzug vergangenes Jahr lediglich zu fünf Einsätzen mehr ausrücken als 2017.

Zehdenicks amtierender Bürgermeister Dirk Wendland dankte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz 2018. „Der ist wichtig für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in der Stadt“, so Wendland. Wie wichtig die Feuerwehr ist, zeigte der Unfall eines Heizöl-Tanklastwagen erst am Freitag auf der Bundesstraße 109. Durch den Feuerwehreinsatz konnte Schlimmeres verhindert werden. „Der Einsatz hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr ist“, so Wendland. Dass sich die Zehdenicker sicher fühlen können in ihrer Stadt, sei vor allem der Verdienst der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkräfte, dankte Hartmut Leib (SPD) im Namen der Stadtverordneten. Einmal mehr appellierte Gerd Ritter als stellvertretender Kreisbrandmeister an die Politik, mehr Anreize für das Engagement in der Feuerwehr zu schaffen. So soll die Aufwandsentschädigung pro Jahr um 200 Euro erhöht, zudem pro zehn Jahre aktive Mitglied 500 Euro gezahlt werden. „Ich wage allerdings zu bezweifeln, ob Geld das alleinige Mittel ist, um Einsatzkräfte zu gewinnen“, zeigte sich Ritter skeptisch. Erhebliche Erleichterung im Bereich Ausbildung erhofft sich Ritter durch den Neubau des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in Oranienburg, das sich nach dem Kreistagsbeschluss vom 13. Oktober vergangenen Jahres jetzt in der Planungsphase befinde. Neben den 700 Übungsläufen pro Jahr zur Brandschutzausbildung könne das FTZ auch für die Ausbildung an der Drehleiter und den Kettensägen genutzt werden. Oranienburg sei zudem als Zweigstandort für die Landesfeuerwehrschule im Gespräch. Im Berliner Umland werde derzeit nach einem Standort gesucht, um Nachwuchs-Führungskräfte berlinnah ausbilden zu können. Gedacht sei da insbesondere an Ortswehrführer und Kreisbrandmeister.

Stadtbrandmeister Gerd Leege berichtete zudem von der Zusammenkunft aller Einsatzkräfte in Paaren-Glien, die an der Bekämpfung des Waldbrandes in Treuenbrietzen im August beteiligt waren. Dass den dort lebenden Menschen ein ähnliches Schicksal wie in Griechenland erspart blieb, sei einzig der engen Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte zu verdanken.