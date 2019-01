S-Bahn: Wildunfall löst Debatte aus

Klaus D. Grote

Hohen Neuendorf (MOZ) Kann eine S-Bahn durch Zusammenstoß entgleisen? Ein Wildunfall zwischen Hohen Neuendorf und Frohnau hat eine Debatte ausgelöst.

Die Notbremsung der S 1 kurz nach 21 Uhr am Sonntag ließ nichts Gutes erahnen: Die S-Bahn in Richtung Berlin stieß auf freier Strecke zwischen Hohen Neuendorf und Frohnau in Höhe der Baumschule mit einem Wildschwein zusammen. Nach einer Inspektion durch den Fahrzeugführer ging die Fahrt nach etwa zehn Minuten weiter – allerdings nur bis zum Bahnhof Frohnau. „Der Zug ist so stark beschädigt, dass eine Fahrgastbeförderung nicht mehr erlaubt ist“, teilte der Fahrzeugführer über die Lautsprecher mit. Ansonsten meisterte er die Situation sehr ruhig und besonnen. Am Bahnsteig in Frohnau liefen dann einige Fahrgäste nach vorn, um die Schäden am Zug zu begutachten. Viel zu sehen war von der Bahnsteigkante aus nicht. Schon mit der nächsten S-Bahn konnten alle ihre Fahrt fortsetzen. Die beschädigte S-Bahn fuhr in die Werkstatt.

Der Unfall löste eine Debatte auf Facebook aus. Während Einige das verendete Tier bedauerten, machten S-Bahner klar, dass der Zusammenstoß mit Wild durchaus zur Entgleisung eines Zuges führen könne, insbesondere bei hohem Tempo auf freier Strecke. Die S-Bahn Berlin teilte auf Anfrage mit, dass es pro Monat durchschnittlich zu vier Wildunfällen auf dem 327 Kilometer langen Gesamtstreckennetz der S-Bahn komme. „An dem Zug wurden durch die Kollision die Frontschürze und der Gerätekasten beschädigt“, sagte S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker. Eine S-Bahn-Entgleisung durch einen Wildunfall sei nicht bekannt. Im November 2017 war bei Rathenow ein ICE in eine Wildschweinrotte gefahren und dabei so stark beschädigt worden, dass er nicht weiterfahren konnte.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Sonntagabend auf der B96. Zwischen den Anschlusstellen Oranienburg-Zentrum und Leegebruch lief ein Fuchs in einen fahrenden VW Golf. Der Fahrer des Wagens aus Leegebruch machte zu Hause eine grausige Entdeckung: Das getötete Tier hatte sich im unteren Kühlergrill verfangen. (kd)