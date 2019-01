Kooperationsvertrag unterzeichnet

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ein so genanntes Power-to-Gas-Projekt werden der Energiedienstleister E.DIS und die Berliner Gasag AG in Ketzin/Havel entwickeln. Wie informiert wurde, ist ein entsprechender Kooperationsvertrag bereits unterzeichnet worden. Ziel der E.DIS ist die Errichtung eines „Energiewendelabors“ , in dem gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Forschung Modelle der intelligenten Verknüpfung von regenerativer Energieerzeugung, Energieumwandlung (Power-to-X), Energiespeicherung und Energietransport weiterentwickelt und erprobt werden.

Damit soll die Havelstadt zu einem Ort gemacht werden, an dem die Energiewende vorangetrieben und erlebbar gemacht wird, betonen die Partner. Der regenerativ erzeugte Strom soll per Elektrolyse zu „grünem Wasserstoff“ umgewandelt werden, der ins Gasnetz eingespeist werden kann. Andererseits könne der grüne Wasserstoff auch im Verkehrssektor, etwa bei brennstoffzellengetriebenen PKW, Bussen, Nutzfahrzeugen, Schienenfahrzeugen oder sogar Schiffen zur Emissionsreduzierung eingesetzt werden.

Der Standort sei aus Sicht der Partner für ein solches Vorhaben prädestiniert, da neben dem Windenergieerzeugungsgebiet Nauener Patte mit rund 300 Windenergieanlagen, einige davon auf dem Ketziner Territorium, auch die strom- und gasseitige leitungsgebundene Infrastruktur vorhanden ist. Weiterhin betreibt die BMV Energie, an der die E.DIS neben diversen kommunalen Partnern beteiligt ist, eine Biogasanlage mit regenerativer Stromerzeugung sowie Biomethan-Aufbereitung. Über Einzelheiten werden die Partner auf der Stadtverordnetenversammlung am 11. Februar informieren.