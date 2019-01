Unbekannte zünden Kinderwagen an

Stefanie Ender

Frankfurt (Oder) Von dem Kinderwagen, der im Eingangsbereich des Hochhauses an der Roten Kapelle steht, ist nicht mehr viel übrig. Bis auf das Gerippe brannte er am Montagmittag ab. Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. „Hinweise auf Verursacher haben wir keine“, sagt Polizeihauptkommissar Patrick Martins und deutet auf die schwarzen Flecken an der Wand. Drei Räume des Eingangsbereichs sind verrußt. Ob es sich um Brandstiftung handele, müsse nun ermittelt werden. Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, meinte: „So ein Kinderwagen fängt jedenfalls nicht von selbst an zu brennen“. (end)