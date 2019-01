Taucher starten in die Saison 2019

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Im 1a-Tauchcenter macht man sich mit Beginn der neuen Saison Gedanken um einen neuen Kulturparkverein. Am Rande des Grünkohl-Wander-Tauchens am Sonntag sprach Geschäftsführer Ralf Schwalbe über das Konzept.

Um die 40 Leute versammelten sich am Sonntag im und vorm 1a-Tauchcenter im Strausberger Kulturpark, das zum Grünkohl-Wander-Tauchen eingeladen hatte. Schon vorher hatten einige im Strausbad ein Schnuppertauchen absolviert. Mary Gowitzke hatte Grünkohl für 30 bis 40 Gäste gekocht, dazu Kartoffeln und Knacker und als Alternative außerdem Kartoffelsuppe mit Bockwurst. Doch das alles sollte es erst nach der Wanderrunde um den Straussee geben. Wer auf den zehn Kilometern einen Hungerast befürchtete, der konnte sich jenseits des Sees eine frische Schmalzstulle schmieren, dazu gab es Gürkchen und Glühwein. Mit diesen Aussichten zog man am sonnigen Sonntagvormittag frohgemut los.

Viele Besucher waren aus Berlin gekommen. Der Action-Sport in der Treskowallee ist ein langjähriger Kooperationspartner der Tauchbasis. Einige Tauchsportfreunde von dort haben am Sonntag ihre Ausrüstung angelegt. Zuerst taten dies Marcus Unkrodt und Stefan Pedina. Sie gingen zuvor ohne Ausrüstung ins Wasser, um die vier Zentimeter dicke Eisschicht zu durchbrechen.

Der Geschäftsführer der Tauchbasis, Ralf Schwalbe, freut sich über die große Resonanz auf die Aktion: „Ja, bei uns ist regelmäßig einiges los. Im vergangenen Jahr haben wir allein rund 130 Tauchschüler in unterschiedlichen Kursen ausgebildet. Unsere jährlichen Höhepunkte, die Lake-Night, das Weihnachtstauchen, aber auch der Frühjahrsputz werden immer gut angenommen.“ Deshalb sind die sechs Gesellschafter des 1a-Tauchcenters auch sehr daran interessiert, den Kulturpark für die Allgemeinheit nutzbar zu erhalten.

Mit der Auflösung des Vereins IG Kulturpark ist ein Vakuum entstanden, das die Taucher füllen wollen. „Wir Gesellschafter der Tauchbasis am Straussee wollen genau das weiter fortführen, was wir als ehrenamtlich Tätige seit Jahren schon leisten“, sagt Michael Kockro. Er hat ein Konzept für einen neuen Verein aufgeschrieben: „Nach Auflösung der Interessengemeinschaft Kulturpark braucht es einen neuen Ansprechpartner für die Stadt.“ Zum neuen Verein sollten nach seiner Vorstellung Vertreter des Drachenbootvereins, der Tauchbasis, von Veranstaltern, der Stadt Strausberg und auch der Anwohner gehören. Ralf Schwalbe, der mit dem Wortführer der Anwohner ausführlich gesprochen hat, fand aber keine Resonanz für diesen Vorstoß: „Wir fänden es gut, wenn die Anwohner in den Verein eingebunden wären, weil wir mit möglichst großer Transparenz arbeiten und ihrer Stimme auch Gewicht beimessen wollen“, sagte der Geschäftsführer. Bislang warte er auch immer noch auf die Benennung eines Ansprechpartners im Rathaus.

Als zwei Dutzend Wanderer den Straussee umrundet hatten, waren sie entsprechend hungrig. Stefan Gowitzke, Ralf Schwalbe und Willi Fischer vom Berliner Action-Sport begrüßten sie an der Feuertonne. Schnell bildete sich eine Schlange vor der Essensausgabe. „Unsere Tauchbasis im Kulturpark zieht viele überregionale Gäste in die Stadt“, sagt Ralf Schwalbe, „die schätzen nicht nur die gute Unterwassersicht, sondern auch den Kulturpark, den vor allem unsere Leute so ordentlich halten.“ Mit dem neu zu gründenden Verein will er für die Stadt und die Anwohner wieder einen zentralen Ansprechpartner installieren, der für die Veranstalter Vertragspartner ist und sich um Ordnung und Sicherheit kümmert. Vor allem will er die widerstreitenden Interessen ausgleichen, um die Attraktivität des Kulturparks zu erhalten.