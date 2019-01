Letschin seit 20 Jahren online

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Seit wenigen Tagen sind sie öffentlich: Die renovierten Internetseiten der Gemeinde Letschin. Sie ermöglicht das sichere Blättern auch per Handy. Seit 20 Jahren betreut Petra Jankowski den Internetauftritt von Letschin.de

Mit einem Blick von oben, quasi vom Dach des legendären Gasthauses „Alter Fritz“ hinüber zum Letschiner Anger empfängt die Gemeinde Letschin aktuell die Besucher ihrer Internetseite. Übersichtlicher und besser strukturiert als auf der Vorgängerseite. Dieser Auftritt wird seit Jahren vom „Computer Zentrum Strausberg“ entwickelt und betrieben. Die Strausberger waren es auch, die nun die Umstellung auf die sichere HTTPS-Verschlüsselung zum Anlass für eine Neugestaltung nahmen. Nun ist es auch möglich, die Inhalte gleichzeitig für die PC-Nutzung wie für Android-Systeme auf ipads und Handys bereitzustellen. Zuvor war das wesentlich komplizierter.

Betreuerin im Letschiner „Rathaus“ ist bereits seit 20 Jahren Petra Jankowski. Im Juni 1999, Letschin war noch Amt und Jutta Lieske Amtsdirektorin, wurden dafür die ersten Verträge geschlossen. 2006 sicherte sich die Gemeinde die Domaine „Letschin.de“

Während die wichtigsten Veranstaltungen in der Region gleich auf der Startseite erscheinen, hat der Nutzer über ein einfacheres Hauptmenü nun noch besser die Möglichkeit, das zu finden, was er gerade sucht: Rathaus&Politik, Freizeit&Tourismus sowie Wirtschaft&Wohnen. Über die Rathaus-Seite kommt der Bürger an die aktuelle Letschiner Rundschau, die ebenfalls von Petra Jankowski erstellt wird. Nun leichter zu finden ist aber auch der „Mängelanzeiger“. Ein übersichtliches Formular ermöglicht es dabei dem Bürger, seine Kritik direkt an den betreffenden Verwaltungsmitarbeiter zu senden. Überfüllte Müllcontainer, defekte Spielgeräte auf den öffentlichen Plätzen, Straßenlaternenschäden oder fehlender Heckenschnitt: All das kann unproblematisch angemerkt werden. „Das hatten wir ja auch vorher schon. Doch es war nicht so leicht zu finden“, sagt Petra Jankowski.

Für die inhaltliche Gestaltung freut sich sich über die Mitarbeit der Bürger. Ihr Tochter Anke hat bereits tolle Fotos zu geliefert. Wer Fotos von seinem Heimatdorf gemacht hat, kann es gern zusenden. Er findet es dann in der Bildergalerie. Vor allem die Informationen aus den zehn Ortsteilen sind zum Teil noch sehr dürftig. Die Seite über Steintoch beschränkt sich auf wenige Zeilen und zwei unaktuelle Fotos. Auf den Kienitzer und Groß Neuendorfer Seiten sind zumindest die Links zu den Einrichtungen im Ortsteil gesetzt. Besonders dürftig sind die Informationen zu Neubarnim, Sophienthal oder Kiehnwerder.

Die Möglichkeit eigener Internetpräsentationen haben die Kita, Jugendfeuerwehr und die Heimatstube. Wobei das Haus Birkenweg seinen Auftritt selbst aktualisiert. Anders als bei den meisten Auftritten von Gemeinden und Ämtern, die über das Förderprogramm „Brandenburg vernetzt“ bezuschusst werden, gibt es in Letschin keine externen Zugänge auf die Gemeindeseite. Auf der Seite „amt-golzow.de“ zum Beispiel können über „Golzow vernetzt“ Vereine und Initiativen auch Bildergalerien und Veranstaltungshinweise bereitstellen, die Hauptamtsleiter Guntram Glatzer dann online stellt. Gute Tradition auf dieser Seite sind auch die Amtsstatistiken, die in den ersten Tagen des neuen Jahres über Eckzahlen der Bevölkerungsentwicklung, der Schulstandorte und vieles mehr informieren. „Diese Zuarbeiten von Fachämtern haben wir bislang noch nicht“, so Petra Jankowski. Wer allerdings in der Gemeinde Letschin bauen will, der wird dort schnell fündig.