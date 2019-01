„Ostdeutsche können stolz sein“

Mathias Hausding

Fürstenwalde (MOZ) CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag in Fürstenwalde ihre Parteikollegen auf das Superwahljahr 2019 eingeschworen. In einer Rede gab sie für die märkischen Christdemokraten das Ziel aus, bei den Landtagswahlen stärkste Kraft zu werden.

„Der alles entscheidende Wahltermin in diesem Jahr ist der 1. September“, sagte die 56-Jährige vor rund 300 Gästen im Fürstenwalder Dom. Die CDU Oder-Spree hatte die Parteichefin zu ihrem Neujahrstreffen eingeladen. Kramp-Karrenbauer nutzte die Gelegenheit für eine 30-minütige Rede, in der sie einen Bogen von den aktuellen weltpolitischen Herausforderungen bis zu den Urnengängen in diesem Jahr schlug.

Eine komplizierte Situation in Europa und der Welt habe auch Auswirkungen auf den Alltag der Deutschen. Sie appellierte an ihre Partei, bei dem Umgang mit diesen Nachrichten nicht in Pessimismus zu verfallen. „Denn Pessimismus ist die Sichtweise der Populisten. Wir aber sind zuversichtlich und optimistisch, aber nicht naiv.“

Direkt an die Ostdeutschen gewandt sagte Kramp-Karrenbauer: „Sie haben schon ganz andere Situation erlebt und bewältigt.“ Die CDU-Chefin rief die Bürgerinnen und Bürger im Osten auf, Forderungen zu stellen, etwa nach Ansiedlungen von Firmen oder Institutionen. „Dazu haben Sie das Recht, und zwar nicht als Bittsteller, sondern voller Selbstbewusstsein.“ 30 Jahre nach dem Fall der Mauer müsse Schluss sein damit, dass Forderungen aus dem Osten mit Nachholbedarf oder einer besonderen Hilfestellung begründet werden. „Sie können stolz auf das Erreichte sein.“

Die CDU-Chefin erinnerte an den Fall der Mauer als eines ihrer wichtigsten Erlebnisse. „Ich saß damals vor dem Fernseher und dann die ganze Nacht am Radio, mit Tränen in den Augen.“ Das 1989 Erreichte habe man dem Mut vieler Menschen in der DDR, aber auch in Nachbarstaaten zu verdanken, sagte sie mit Verweis auf Polen und Ungarn.

Mit Blick auf die Landtagswahlen lobte Kramp-Karrenbauer die Brandenburger CDU für den erfolgreichen Kampf gegen die „unglückliche“ Kreisreform. Auch in anderen Punkten gebe es für eine Brandenburger Regierung noch Luft nach oben. „Deshalb ist jetzt die Zeit für den Wechsel.“ Dafür werde man in den kommenden Monaten gemeinsam kämpfen, sagte sie.

Derzeit seien die Brandenburger laut „Glücksatlas“ die unglücklichsten Menschen in Deutschland. „Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen“, sagte die Parteichefin. „Gute Arbeit einer Landesregierung ist hier wichtig. Aber vor allem kommt es auf die Gemeinschaft an, auf das Leben in der Gesellschaft.“

Für ihre Partei auf Bundesebene wünschte sich Kramp-Karrenbauer ein Jahr, das nicht ruhig verlaufen möge, aber hoffentlich von weniger Streit geprägt sei als das vergangene Jahr.