Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Wegen Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am Montagabend zum Obdachlosenheim an der Greifswalder Straße gerufen. Im Flur des Hauses brannte ein Kuscheltier, wie der stellvertretende Stadtwehrführer Stephan Liedtke vor Ort mitteilte. Es wurde schnell gelöscht. Danach sollte das Gebäude von Rauch befreit werden, damit die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren konnten.