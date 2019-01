Glänzende Vorstellung von Dirk Sperling

Peter Wolski

Ostprignitz-Ruppin Auf den Anlagen in Wittstock, Neuruppin und Fehrbellin fanden am Wochenende die Kreismeisterschaften im Bohlekegeln statt. Neben den Siegerpokalen und Podestplätzen ging es in sieben Entscheidungen um die Fahrkarten für die Regionalmeisterschaften.

Am Ende setzten sich wie bei den Doppeln die Spitzenclubs SV 90 Fehrbellin, mit fünf Siegen, und der BBC 91 Neuruppin, mit zwei Titeln, durch. Bei der U 23 zeigte Markus Ringgenberg seine Klasse. Der Fehrbelliner Zweitligaspieler erspielte mit 908 Holz ein sehr gutes Ergebnis. Mit dieser Holzzahl hätte er auch bei den Herren auf dem Siegerpodest gestanden. Platz zwei und drei gingen mit 873 beziehungsweise 862 Holz an Felix Johl (Fontanespatzen) und Jonas Schwarz (Gumtow). Im 16er Feld der Herren gab es zwei Höhepunkte: Dirk Sperling zeigte Kegeln auf allerhöchstem Niveau. Mit der Traumzahl von 939 Holz wurde er souverän Kreismeister. Unglaubliche 31 Holz lagen zwischen dem Rhinstädter und dem Vizemeister. Zweiter Höhepunkt: Silber und Bronze wurden jeweils im Stechen vergeben. Daniel Neumann und der Kyritzer Michael Geselle hatten nach 120 Würfen je 908 Holz im Wettkampfprotokoll zu stehen. Im Stechen lagen sie nach fünf Würfen weiterhin gleichauf. Dank eines 8:4 konnten die Fehrbelliner einen Doppelerfolg nach der Verlängerung der Verlängerung feiern. Danach folgte gleich ein Trio mit 901 Hölzer. Da der Wittstocker Denny Geademann zum Stechen nicht mehr antreten konnte, spielten Dietmar Stoof und Jonathan Jaeger um die letzten beiden Fahrkarten. Am Ende lag Stoof mit 5:3 vorne.

Zeitgleich fanden die Entscheidungen der Herren A, B und C in der Kreisstadt statt. Erwartungsgemäß machten die Zweitligakegler des heimischen BBC den Sieger unter sich aus. Das BBC-Quartett qualifizierte sich für die nächste Ebene. Kreismeister wurde mit 920 Holz Axel Wolter vor Jens Zilm (915) und Titelverteidiger Thomas Gabrysch (912). Vier Holz dahinter folgte Clubkamerad Frank Pabst. Bester Gästekegler wurde Karsten Seidel (Groß Haßlow). Mit 903 Holz lag er ebenfalls über der 900-Holzgrenze. Bei den Herren B ging es sehr eng zu. Ein Holz entschied den Titelkampf. Mit 871:870 Holz setzte sich Bernd Bujack (Fehrbellin) gegen Helge Dittert (Wittstock) durch. Bronze ging mit 860 Holz an Gerald Schulz (Turbine) mit 860 Hölzern.

Am Sonntag folgten die drei Entscheidungen im weiblichen Bereich in der Rhinstadt. Bei den Juniorinnen war Meike Erdmann (SV 90) Einzelstarterin. Mit 872 Holz schob sie das beste Tagesergebnis. Manuela Dreßler gewann bei den Damen mit 869 Holz den Titel. Platz zwei ging mit sechs Holz weniger an Titelverteidigerin Nicole Liebert (BBC). Ihren Titel verteidigte Sylke Jäkel (BBC) bei den Damen A (871). Vizemeisterin wurde die Dreetzerin Christina Hebekerl (848). Bronze erkämpfte sich Doreen Unze (Wittstock). Da die Dossestädterin verzichten musste, wird den Ruppiner Startplatz bei den Regionalmeisterschaften Heike Lebrun (BBC 91/825 Holz) einnehmen.