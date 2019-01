Baustelle eingefroren

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Baustelle Heinersdorfer Damm ist eingefroren. Das wollte die Stadt eigentlich vermeiden. Sperrungen wegen Bauarbeiten sind ärgerlich, aber unvermeidbar. Gesperrte Straßen, auf denen aber nicht gebaut wird, sind mehr als ärgerlich.

Wer mit offenen Augen die Baustelle am Wasserturm passierte, hat das Dilemma längst geahnt. Bauleute waren nur wenig zu sehen, die Arbeiten zogen sich hin, ohne dass ein sichtbarer Fortschritt zu sehen war. Der erste Bauabschnitt wurde nicht rechtzeitig fertig, um den Verkehr über die Wintermonate schon provisorisch über den neuen Unterbau zu schicken. Die 250 Meter lange Strecke ist erst halbfertig, überall stehen noch Paletten mit Bordsteinen herum, die Einfahrt zum Hotelparkplatz ist noch aufgerissen. Seit ein paar Tagen ruht die Baustelle.

Die Stadtverwaltung als Auftraggeber hat informiert, dass die Baufirma Kurzarbeit wegen Schlechtwetter angezeigt hat. Bei Frost könne die Arbeit vorerst nicht weitergeführt werden, informierte Geschäftsführer André Pohlmann von der Straßenbaufirma Gast aus Gartz. „Der erste Bauabschnitt hat lange gedauert, weil viel Erdbau und Handarbeit nötig war. Der Asphalt kann erst eingebaut werden, wenn es wieder frostfrei ist. Geplant ist, dass der Asphalt zwischen Teichmannstraße und Zufahrt ins Eigenheimgebiet in einem Zug eingebaut wird“, so Pohlmann.

Die Stadt hatte gehofft, dass der erste Bauabschnitt bis zum Winter so weit fertig wird, dass zumindest Hotel- und Gaststättenbesucher schon über die Schotterschicht fahren können. Nun bleibt der halbfertige Abschnitt voll gesperrt.

Joannis Pavlides vom Restaurant Athen ist richtig sauer: „Das ist großes Problem. Ich habe halb so viele Gäste. Weihnachten hat man uns versprochen, ist die Straße wieder offen. Jetzt die Gäste fahren bis Obi und suchen uns. Die Umleitung endet an der Baustelle mit Verbotschild. Das ist so dumm“, echauffiert sich Pavlides. Die Umleitung ist zwar über Luxemburg-/Suttner- und Welk-Straße ausgewiesen, teilweise aber sind die Schilder umgedreht oder stehen auf der falschen Straßenseite. Die Umleitung endet am Kreisverkehr Ehm Welk-Straße ohne einen Hinweis, dass die Zufahrt bis zum Hotel oder zur Gaststätte frei sei. Stattdessen steht da ein Verbotsschild mit dem Zusatz Anlieger frei. „Unsere Hotelgäste schimpfen über die miserable Ausschilderung. Wenn die nachts Schwedt erreichen, sind die Schilder so gut wie nicht zu sehen“, berichtet die Mitarbeiterin an der Hotelrezeption des Turm-Hotels.

Hotel und Restaurant verstehen auch nicht, warum die Stadt für die Bauzeit nicht die alte Wasserturm-Zufahrt geöffnet hat. Im Gegenteil: Die Stadt versperrte mit Findlingen den schmalen, aber für Autos passierbaren Weg am Sperrgeländer vorbei.

Die Baufirma erklärte, ihren Personaleinsatz nach der Winterpause erhöhen zu wollen und den Termin der Fertigstellung der gesamten Straße im Juli auf jeden Fall zu halten.