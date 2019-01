Mehrere Schulen unter einem Dach

Renate Meliß

Bernau „Ich war erst nicht so der Chemie-Fan, aber in der 11. Klasse habe ich mich dann doch dafür entschieden.“ Adriana Green fasziniert vor allem, wie die Stoffe miteinander reagieren. Schließlich gibt es im Alltag so unheimlich viel, das mit Chemie zu tun hat. Am Sonnabend betreut sie gemeinsam mit Fabia Vollbrecht den Chemiestand in der Aula des Oberstufenzentrums (OSZ) I Barnim in Waldfrieden. An zahlreichen Ständen können sich die Besucher darüber informieren, was das OSZ an Ausbildungen zu bieten hat. „Wir sind eine Schule, die viele kleine Schulen unter einem Dach vereint“, formuliert es Schulleiterin Cordula Barthel. Die theoretische Ausbildung von angehenden Groß- und Außenhändlern, Einzelhandelskaufleuten, Kaufleuten für Büromanagement, Verwaltungsfachangestellten oder Fachleute für Marketing und Kommunikation bietet die Berufsschule unter anderem an. „Es genügt, wenn man hier einen Ausbildungsbetrieb für den praktischen Teil hat, wir bieten dazu die Theorie“, sagt Cordula Barthel.

Innerhalb von zwei Jahren kann an der Fachoberschule die Fachhochschulreife erworben werden. Diese berechtigt im Anschluss zu einem Studium in den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. Hierzu ist ein Praktikumsplatz notwendig. Im ersten Jahr heißt das konkret: drei Tage Praktikum, zwei Tage Schule, im zweiten Jahr dann nur Schulunterricht. Damit erhält der Schüler die Berechtigung zum Studium an allen Fachhochschulen.

Große Nachfrage gibt es zum Thema Berufliches Gymnasium. Wer hier die Jahrgangsstufen 11 bis 13 erfolgreich absolviert, erwirbt die allgemeine Hochschulreife mit einem berufsorientierten Schwerpunkt wie Gestaltungs- und Medientechnik, Wirtschaftswissenschaften oder Sozialwesen. An die einjährige Einführungs- schließt sich eine zweijährige Qualifikationsphase an.

Annemarie Berger aus Lindenberg interessiert sich für eine Ausbildung in Gestaltungs- und Medientechnik. „Ich hatte schon mal ein Praktikum bei einer Fotografin gemacht, von daher wäre das hier genau das Richtige für mich“, sagt sie. Interessiert lauscht sie den Ausführungen von Fachlehrer Dennis Schindler, der zu Medien als Kommunikationsmittel informiert. Einige Tische weiter weiß Jennifer Seeberg aus Zühlsdorf schon ganz genau, wie ihre berufliche Zukunft aussehen soll: „Ich möchte 2 D-Animationsgrafikerin und Designerin werden, weil ich meine Kreativität ausleben will“, erzählt sie. Mit anderen Schülern des Fachbereiches Grafik- und Medientechnik, die genau wie sie kreativ arbeiten möchten, sitzt sie am Tisch und ist sich ziemlich sicher: Irgendwann wird sie ihren eigenen Animationsfilm erstellen.