DPA

(dpa) New York (dpa) – Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thunder konnten sich mit 127:109 (67:47) gegen die New York Knicks durchsetzen.

Der 25-jährige Braunschweiger steuerte 17 Punkte zum Auswärtserfolg Oklahomas bei. Sein Teamkollege Paul George war mit 31 Punkten der Topscorer der Partie. Superstar Russell Westbrook (17 Punkte/10 Rebounds/9 Assists) fehlte am Ende ein Assist für ein weiteres Triple-Double.

Die Thunder liegen nach dem zweiten Auswärtssieg hintereinander mit einer Bilanz von 28 Siegen und 18 Niederlagen auf dem dritten Platz in der Western Conference.