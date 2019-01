Die FCE-Reserve verteidigt den Wintercup

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Vorjahressieger FC Eisenhüttenstadt II hat das Fußball-Hallenturnier des FC Eisenhüttenstadt um den Wintercup gewonnen. Der Ostbrandenburgligist setzte sich vor etwa 250 Zuschauern in der Inselhalle im Finale gegen den Kreisligisten Astoria Rießen/Möbiskruger SV mit 2:1 durch.

Zum zweiten Mal in Folge hatte der veranstaltende FC Eisenhüttenstadt das Fußball-Hallenturnier um den Wintercup nur mit Mannschaften aus der unmittelbaren Umgebung besetzt und nur Ostbrandenburgligisten und Kreisligisten eingeladen, damit es ausgewogen besetzt ist. Zwar standen mit Nico Anders, Marco Franke, Kevin Kahlisch, Ibrahim Ngum und Sebastian Cierpinski Brandenburgliga-erfahrene Akteure im Eisenhüttenstädter Reserve-Team, doch kommen diese in der ersten Mannschaft eher sporadisch zum Einsatz. Dazu hatte sich Kahlisch zu Turnierbeginn das Knie verdreht und fiel aus.

Doch auch so setzte sich der FC Eisenhüttenstadt mit drei Siegen ungefährdet in seiner Vorrundengruppe durch. Ihm ins Halbfinale folgte Kreisligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt II ebenfalls sicher mit zwei Siegen.

Wesentlich knapper ging es in der zweiten Vorrundengruppe zu. Mit zwei Siegen punktgleich waren Ostbrandenburgligist FC Eisenhüttenstadt III, Kreisligist Astoria Rießßen/Möbiskruger SV und Ostbrandenburgligist VfB Fünfeichen. Während die Rießener sich mit einem abschließenden 10:0 gegen Ostbrandenburgligist Groß Lindow/Finkenheerd als Staffelsieger durchsetzten, hatte zum Abschluss der Vorrundenspiele der VfB Fünfeichen mit einem 3:1 gegen den FC Eisenhüttenstadt III sich noch den zweiten Halbfinalplatz ergattert.

Hier war der FC Eisenhüttenstadt II durch Ibrahim Ngum gegen Fünfeichen schnell in Führung gegangen, Marco Franke hatte nach Zuspiel des außen durchgelaufenen Erik Heimann zügig auf 2:0 erhöht, Franke setzte schließlich den Schlusspunkt.

Im zweiten Halbfinale waren die Dynamos durch den 18-jährigen Landesliga-Spieler Nico Urbansky sowie Patrick Geller nach Vorarbeit von Torben Sass schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Als schon vieles auf einen Finaleinzug der Dynamos hindeutete, drehte der Ostbrandenburgligist innerhalb einer Minute das Spiel. Erst traf Chris Eitner, dann glich Veith Mante mit einem fulminanten Schuss aus und schließlich traf noch Philipp Schiller zum Siegtreffer, so dass mit dem Abpfiff Sass den Ball enttäuscht voller Wucht gegen die Hallenwand warf. Enttäuscht musste er auch nach dem Spiel um den dritten Platz die Spielfläche verlassen. Da hatten die jeweiligen Schlussmänner die Akzente gesetzt. Erst brachte Benjamin Jank per Fernschuss die Fünfeichener in Führung, dann fälschte Jeremy Rudolph einen Knaller von Torwart Falk Busch zum Ausgleich ab. Da im Neunmeterschießen gleich als erster Schütze Dynamo-Spieler Eric Wernicke an Jank scheiterte und die übrigen Akteure verwandelten, setzte sich der VfB schließlich mit 4:3 durch.

Im Finale brachte Ngum den Favoriten bereits in der zweiten Minute in Führung. Kurz darauf überwand der spielende Torwart Ronny Niemack seinen Gegenüber Nico Anders im FCE-Tor, der auf dem Feld ebenfalls eher für das Erzielen von Toren zuständig ist. Danach hatte für zwei Minuten der Außenseiter Vorteile, da Robert Menzel nach einem Foul an Aike Ruppenthal vom Feld musste. Die Eisenhüttenstädter überstanden die Unterzahl unbeschadet, bis Menzel sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Als in der Schlussminute Ruppenthal an Anders scheiterte und Daniel Kobilinski aus Nahdistanz den Ball neben das Tor setzte, war der Turniersieg für den FC Eisenhüttenstadt II perfekt.

„Wir waren die Glücklichereren. Für die Zuschauer war es ein schönes Finale“, erklärte Anders. „Bei uns überwiegt die Freude über die gute Leistung. Das ist bei diesem Turnier unsere beste Platzierung. Wir haben den Favoriten in einem engen Finale gefordert und neben dem FC Eisenhüttenstadt II den besten Fußball gespielt“, erklärte der Rießener Co-Trainer Dennis Nemack.