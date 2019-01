Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren“ gründet sich

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Gründungsversammlung der Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick/Templin“ findet am Donnerstag, 31. Januar, ab 19 Uhr im Saal der Naturtherme Templin statt. Die Versammlung soll auch dazu genutzt werden, „um über die damit verbundenen Gefahren für unsere Region aufzuklären, öffentlich die Ablehnung in der Bevölkerung und der Stadt Templin zu demonstrieren“, heißt es in einer Mitteilung der Ortsvorsteherin von Hammelspring, Ulrike Werner. Zu der Veranstaltung ist jeder willkommen. „Wir wollen nicht zusehen, wie ein niederländisches Unternehmen unsere Region ausbeutet und verseucht und uns dann mit den Altlasten und Spätfolgen, zu denen auch großflächige Erdabsenkungen und Erdbeben gehören, zurück lässt!“, heißt es in dem Aufruf.

„Außerdem ist es für uns unverständlich, weshalb man inmitten von Natur- und Wasserschutzgebieten und bewohnten Gebieten diese riskanten Gasbohrungen zulassen will, wenn für viele Milliarden Euro die Erdgaspipeline von Russland gebaut wird, die in naher Zukunft die Erdgasversorgung in Deutschland sicherstellt. Also liegt auch kein Notstadt vor, der so ein Vorhaben eventuell rechtfertigen könnte.“

Die Jasper Resources will im Gebiet Zehdenick-Nord nach Erdgas bohren. Zurzeit finden seismografische Messungen statt, die Aufschluss über die tatsächliche Größe des Gasfeldes geben sollen. Die deutsche Niederlassung der niederländischen Jasper Resources in Zehdenick hat vom Landesbergamt Brandenburg zunächst die Erlaubnis erhalten, nach Erdgas zu suchen. Noch hat die Firma nicht die Erlaubnis, auch Erdgas konventionell, also ohne den Einsatz von Fracking zu fördern. Das gelte es nun zu verhindern, heißt es weiter im Aufruf zur Gründung der Bürgerinitiative.

„Wir wollen unsere Häuser und Grundstücke vor Absenkung, Verwerfung, Rissbildungen und Erdbeben bewahren. Unsere Gesundheit und die unserer Kinder vor vergiftendem Quecksilber, Radioaktivität und hoch krebsauslösendem Benzol schützen“, so die Unterzeichner des Aufrufes zur Gründung der BI, zu denen auch Graziella Andreone aus Falkenthal gehört. Unterstützt wird die BI von Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auf der Internetseite BI www.gegen-gasbohren.de gibt es weitere Informationen zu den Forderungen.(ris)