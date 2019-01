Bürger fordern barrierefreie Pflasterung

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Eine Initiative in Birkenwerder hat 247 Unterschriften für ebenere Pflasterung im Zentrum gesammelt.

Wer mit dem Rollator, einem Rollstuhl oder einem Kinderwagen zum Fahrstuhl vom Rathaus Birkenwerder oder zur Max-und-Moritz-Apotheke möchte, hat einen beschwerlichen Weg vor sich. Denn der Untergrund besteht aus historischem Kopfsteinpflaster, das entsprechend uneben ist. Das will jetzt eine Initiative um Vera Paulik und Gabriele Mewes ändern. Die beiden Frauen schlagen vor, einen Streifen mit Pflastersteinen oder Platten zu verlegen, damit die „extremen Rütteltouren“ bald der Vergangenheit angehören.

Mit ihrer Idee sind Vera Paulik und Gabriele Mewes nicht alleine. Ihr Vorschlag wird von 247 Einwohnern, die in den vergangenen sechs Wochen eine Unterschriftliste unterzeichnet haben, unterstützt. Die 18 Listen sind am Montag Bürgermeister Stefan Zimniok (BiF) übergeben worden.

Zimniok begrüßt die Idee. Er lässt derzeit von seinen Mitarbeitern prüfen, welche Möglichkeiten bestehen und ob Geld für den Umbau vorhanden ist. „Ich kann mir einen etwa 1,50 Meter breiten Streifen aus Granitplatten vorstellen ähnlich wie auf dem Friedhof“, sagte er am Montag. Bei der Vorstellung der Idee vor Weihnachten hatten Vera Paulik und Gabriele Mewes eine Bekannte mitgebracht, die auf den Rollstuhl angewiesen ist. „Das war schon anstrengend“, sagte Zimniok, nachdem er die Frau zum Fahrstuhl geschoben hatte. Der Bürgermeister hatte auch schon vorher persönliche Erfahrungen sammeln können. Auch die Mutter von Zimniok benötigte einen Rollstuhl.

An anderen Stellen im Ort haben Einwohner bereits gute Erfahrungen mit ebenen Streifen auf Kopfsteinpflasterstraße gemacht. So seien die beiden neu gepflasterten Übergänge an der Havelstraße sehr von den Anliegern begrüßt worden, sagte Zimniok. Er versprach der Initiative, auch am Rathaus und vor dem Ärztehaus im Zentrum eine gute Lösung zu suchen. Zimniok geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die Arbeiten erledigt sein können, wenn es keine gewichtigen Argumente gegen die Maßnahme gibt und die Finanzierung gesichert werden kann. (zeit)