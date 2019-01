Schätze aus der Kramkiste

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Angermünder Stadtarchiv schlummert eine noch unentdeckte Schatzkiste, die Stadtarchivar Steve Schmidt jetzt heben möchte. Hier liegen hunderte unbeschriftete, undatierte Fotos, die sich nicht mehr einfach zuordnen lassen, vielleicht aber als historiche Zeitdokumente Relevanz haben. Gemeinsam mit der MOZ sucht er Zeitzeugen, die alte Motive aus Angermünde und der Uckermark erkennen und vielleicht auch etwas dazu erzählen können oder persönliche Erinnerungen damit verknüpfen.

Auf dem Foto der Kirche (links) in der jüngsten Folge erkannten viele Leser die Kirche in Görlsdorf. Ortsvorsteher Christian Schmidt hatte sich sofort per E-Mail an die Redaktion gewandt, weil er die Kirche in seinem Heimatdorf natürlich kennt. „Die Kirche ist in ihrer Art noch so erhalten. Nur einige alte Bäume sowie die Umzäunung sind nicht mehr vorhanden“, schreibt Christian Schmidt. Auch Gordine Klingelhöfer aus Görlsdorf erkannte als Vorsitzende des Fördervereins „Freunde des Görlsdorfer Lenné-Parks“ die Kirche, hinter der der Park beginnt.

Zum Foto von Kreuzen und einem Aufsteller mit der Aufschrift „Wir bauen auf. Wir mussten sterben. Entscheide Dich am 15. Oktober“ schrieb Konrad Hölig aus Angermünde, dass es sich um den Aufruf zur ersten Wahl der Volkskammer der DDR am 15. Oktober 1950 handelt. „Die Tafel sollte zum Ausdruck bringen, dass für den friedlichen Aufbau gestimmt werden soll. Alle Gegenstimmen würden Krieg, Tod und Verderben bringen. Die von der SED dominierte Einheitsliste der Nationalen Front erzielte bei der Wahl 99,7 Prozent der Stimmen.“ Den Standort der Tafel konnte er allerdings nicht bestimmen. Gundolf Sperling, vermutet, dass es an den Kreuzen im Wolletzwald entstand. Vielen Dank allen, die mitgemacht haben. Konrad Hölig kann sich als kleines Dankeschön einen MOZ-Kaffeebecher in der Lokalredaktion abholen.

Heute veröffentlichen wir ein neues Suchbild (rechts). Wer erkennt, wo und wann die Fotografie gemacht wurde? Wer kann zum Anlass etwas erzählen? Schrei-­ben Sie oder rufen Sie an.

Kontakt: Steve Schmidt, Stadtarchiv Angermünde, Telefon: 03331 260037 oder MOZ-Redaktion Angermünde, Telefon 03331 260227, E-Mail: schwedt-red@moz.de, Kennwort: Fotosuche.