Viel Leidenschaft und eine Prise Salz

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Zwölf Jahre hatte Peggy Neumann pausiert, keinen Pinsel, keine Leinwand angerührt. Eine Auszeit, die sie als „Selbstfindung“ und (nach der Geburt ihrer Kinder als „stressige Mutterzeit“) bezeichnet. Die ersten Arbeiten, die nach dieser künstlerischen Abstinenz entstanden sind, zeigt die Eberswalderin jetzt in einer Ausstellung im Rathaus. „Passion“ – so der Titel der Exposition, die Kulturdezernent Jan König am Montagnachmittag im Beisein der Künstlerin eröffnete.

Gut 20 Werke hat die 40-jährige Neumann für die kleine Schau ausgewählt, ihre persönlichen Favoriten. Auffällig die Farbenfreudigkeit und die Vielzahl der Augen in ihren Arbeiten. Das Auge, so erklärt die Künstlerin beim Rundgang, stehe für das Bewusstsein, das Gewahrsein. Die Bilder leben von der Spannung zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, zwischen Fühlen und Verstehen, zwischen der Botschaft der Schöpferin und der Botschaft, die der Betrachter erahnt. Und sie leben von der Spannung, die sich aus dem Mischen verschiedener Techniken ergibt: vor allem der Kombination aus Aquarell und Acryl. Aber auch Salz sei beim Malen zum Einsatz gekommen, verrät Neumann den Gästen.

Die Künstlerin, die ursprünglich mal den Beruf einer Friseurin gelernt hat, arbeitet seit einigen Jahre freischaffend. Unter anderem bietet sie Workshops am Freilichtmuseum Altranft (Märkisch-Oderland) an. Aktuell entwickelt sie für diese Einrichtung eine Konzeption für einen Trickfilm. Den Eberswaldern, insbesondere den jüngeren, ist sie auch als Märchenerzählerin bekannt. Ebenso als Autorin und Illustratorin von „Schorfi und Heidi“ (Zwei Abenteurer in der Schorfheide). Eine große Quelle der Inspiration sei einerseits die Natur, erzählt sie bei der Vernissage. „Andererseits lerne ich durch und von den Kindern.“ Dazu gehört offenbar auch die Erkenntnis, dass Dinge nicht immer perfekt sein müssen. Dass Leidenschaft auch aus dem Loslassen erwachsen könne.

Da die Kleine Galerie aufgrund der Umbaus im Sparkassenforum seit Anfang des Jahres geschlossen ist, bietet allein das Rathaus derzeit Künstlern eine kommunale Ausstellungsplattform. Neumann hat zuvor u. a. in der Zainhammer Mühle sowie in der Galerie Nocturne Werke präsentiert. Nach „Passion“ wird die Stadtverwaltung auf ihren Fluren Fotografien von Hans-Jürgen Siebert zeigen. Zudem sei die Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“ geplant, so Kerstin Neidhardt vom Kulturamt. Bis sich auch das Rathaus irgendwann in eine Baustelle verwandelt.

Ausstellung „Passion“ bis 12. März im Flur des ersten Obergeschosses zu den Sprechzeiten des Rathauses