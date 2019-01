Denkmal für die Zauderer

Uwe Stiehler

Berlin (MOZ) Diese Ausstellung befasst sich mit einer Art von Emanzipation, über die viel weniger gesprochen wird als über die der Frauen. Es geht um die Emanzipation der Männer, um die Überwindung des Rollenbildes: Muskeln, Rüstung, harter Typ und einen künstlerischen Gegenentwurf zu den athletisch ausgeformten Männerkörpern, die sich seit der Antike sehr erfolgreich durch die Kunstgeschichte boxen.

Diese anderen Männer, die zu weich und zu zerbrechlich für ihre Männerwelt sind, tauchen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhundert in der Kunst gehäuft auf. Denken wir an Thomas Buddenbrook, Hans Castorp oder Malte Laurids Brigge.

Wenige Jahre, bevor diese literarischen Figuren in die Öffentlichkeit treten, hat der Bildhauer George Minne Bronzen schmächtiger Knaben und Jünglinge geschaffen, die das martialische Männerbild des wilhelminischen Kaiserreiches unterminieren. Das sind keine Helden, die für Deutschlands Platz an der Sonne die Muskeln spielen lassen. Nein, Minnes „Kniender Knabe“ und „Verwunderter Knabe“ – beide von 1898 – sind Zärtlinge, die mit der eigenen Verletzlichkeit ringen. Zu sehen sind sie in der Ausstellung „Zarte Männer in der Skulptur der Moderne“ im Berliner Georg Kolbe Museum.

Dort fasst sich nun Nikolaus Friedrichs „Sandalenbinder“ (1897) so selbstvergessen-grazil ans zarte Bein, dass er sofort an den Dornauszieher in Kleists Betrachtung „Über das Marionettentheater“ denken lässt. Einen richtigen „Dornauszieher“ bietet die Ausstellung mit dem von Ernst Seger 1923 in Bronze geschaffenen. In gekünstelter Haltung nestelt sich dieser Jüngling an der Fußsohle herum und balanciert dabei fast mädchenhaft auf einem Bein.

Es gibt etliche solcher Bewegungsstudien in der Schau, in der Männlichkeit oft in Leichtigkeit uminterpretiert wird. Noch besser als Segers leicht affektiert wirkende Figur sind Johannes Götz’ „Balancierender Knabe“ (1888) und der „Bocciaspieler“ von August Kraus (1904). Und nicht zu vergessen die Bronzen von Georg Kolbe und Fritz Klimsch, die die Kraft und die Anmut des Tänzers Vaslav Nijinsky feiern.

Außerdem zeigt diese Schau, wie dieses Bild der zarten Männer benutzt wird, um im Stillen gegen die eisernen Zeiten zu rebellieren. Während das Dritte Reich 1936 seine olympischen Heldenfiguren vergöttert, arbeitet Gerhard Marcks an einer „Johannes“ genannten Plastik, die einen Jungen mit sehr femininer Körperhaltung zeigt. So ziemlich alles an ihm sieht nach Mädchen aus. Bis auf ein entscheidendes Detail.

Im gleichen Jahr entsteht auch Hermann Blumenthals halb verstört, halb neugierig in den Himmel schauender „Sterngucker“. Es ist ein kleines, stilles Denkmal für die vom Dritten Reich zerriebenen Zweifler und Zauderer, für die zögernden, zärtlichen oder verzärtelten Untergeher. Blumenthal selbst gehört zu ihnen. Er hofft vergeblich, vom Dienst an der Front befreit zu werden und fällt 1942 in Russland.

Wie er passte der empfindsame Bildhauer Joachim Karsch ebenso wenig in jene Zeit. Auch Karsch ist nun im Kolbe-Museum vertreten. 1941 schreibt er: „Wir sind (…) die Generation, die von der Geschichte einfach verbraucht worden ist. Der Abfall, der bei der großen Umgestaltung herausgefallen ist.“ Im Februar 1945 nimmt sich Karsch in Sternberg in der Neumark das Leben.

Bis 3.2., täglich 10–18 Uhr, Georg Kolbe Museum, Sensburger Allee 25, Berlin-Charlottenburg, Tel: 030 3042144