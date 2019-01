Unkonventionell und mit ganz viel Herz

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf Nach gut elfjährigem Wirken ist Thekla Knuth am Sonntagnachmittag mit einem Gottesdienst in der Petruskirche als Gemeindepfarrerin verabschiedet worden. Von Herzen kommende Dankesworte gab es für zahlreiche Initiativen und gute Kooperationen auf vielen Ebenen.

Die Bankreihen im Kirchenschiff waren bis ganz hinten voll besetzt. Einige mussten sogar noch stehen – mehr als 200 Besucher über den engeren Kreis der evangelischen Kirchengemeinde Mühlenfließ hinaus waren erschienen, um gemeinsam Rückschau zu halten auf eine bewegte Zeit, ihr Glück und Gottes Segen zu wünschen für die neue Aufgabe in der Krankenhausseelsorge, die nun auf sie wartet, wie Superintendent Hans-Georg Furian sagte.

Es war im Herbst 2007, als die junge Theologin, damals noch im Entsendungsdienst, dort ihre erste eigene Pfarrstelle antrat. Aufgeregt sei sie gewesen, erinnerte sich Thekla Knuth, habe sich aber gleich von Anbeginn von ganz vielen, die zu engen Mitstreitern und Weggefährten werden sollten, sehr gut aufgenommen gefühlt. Zunächst war sie nur für Petershagen und Eggersdorf zuständig, drei Jahre später folgte dann die Fusion zur übergreifenden Kirchengemeinde Mühlenfließ. Ein großer Schritt, den sie aktiv mitgestaltet hat. Wie so vieles andere, was in den Grußworten noch einmal ins Gedächtnis gerufen wurde.

Da passte auch wunderbar jener Ausschnitt aus dem Römerbrief, der die Grundlage für ihre Predigt in diesem Gottesdienst bildete. „Täuscht nicht vor, die anderen zu lieben, sondern liebt sie wirklich“, heißt es da. „Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen, (...) seid gastfreundlich und öffnet anderen euer Haus, (...) lebt in Frieden miteinander (...)“ Ein Text mit gleich 20 Imperativen und Ausrufezeichen, wie sie ausführte. Und doch letztlich der ganz einfachen Botschaft, einfach man selbst sein und den anderen mit Liebe zu begegnen.

Von diesem Grundsatz war nicht zuletzt ihr eigenes Wirken bestimmt. Eine Frau mit viel Herz, einem nicht selten etwas unkonventionellen Herangehen, mit Geduld, Feingespür, aber auch Hartnäckigkeit. „Wirklich eine Pfarrerin für alle“, wie Christiane Mokroß und Dirk Rieckers namens des Gemeindekirchenrates hervorhoben. „Du hast es immer wieder geschafft, die richtigen Worte zu finden“, betonte auch Doppeldorf-Bürgermeister Marco Rutter, der dankend an so manche gemeinschaftliche Aktion mit der Kommune, aber auch enges Zusammenwirken in seiner früheren Funktion als Gemeindebrandmeister erinnerte. „Für dich hat der Dienst nie einfach um 18 Uhr aufgehört.“

Dass Ökumene in Petershagen und Umgebung besonders groß geschrieben wird, ist ebenfalls das Verdienst der scheidenden Pfarrerin, die vieles an Veranstaltungsformaten angeschoben hat, die längst zur guten Tradition geworden sind. Daran erinnerten Robert Chaletzki, Pfarrer der katholischen Brudergemeinde St. Hubertus, und seine Mitstreiterinnen, die einen großen Korb mit symbolträchtigen Geschenken überreichten. Eine Flasche Rotwein darunter für viele anregende Gespräche, die es bei einem Gläschen gab, einer Ananas und Cola-Rum für die Weltgebets-tagsaktionen, ein Weihrauchfässchen und das Ökumene-Quizbuch für die bunte Vielfalt beim Pfingstmontagsgottesdienst mit Dialogpredigt. Einmal rundherum ging es im Jahreskreis, Sankt Martin, die ökumenischen Glaubensabende und gemeinsames Auftreten bei GuK oder 650-Jahr-Feier nicht vergessend.

Die Abgesandten der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde steuerten einen mit Süßigkeiten gefüllten Hut bei, die ehemalige Kantorin Regina Wyrwich spielte auf der Orgel eine Wunschmusik als musikalischen Gruß. Namens des Teams vom evangelischen Kindergarten „Paradieschen“ gleich schräg gegenüber der Petruskirche sagte Leiterin Annekathrin Großert-Luther. Ganz zum Schluss brachten die Mitarbeiter der Kirchengemeinde als Shantychor ein selbst verfasstes Abschiedsständchen dar, in dessen Refrain die ganze Gottesdienstgemeinde lautstark einfiel.

Vielleicht am berührendsten von allen war der Beitrag der Gruppe Engelstor. „Danke Thekla“, stand in einzelnen Buchstaben auf den gelben Sternen, die die Kinder in die Höhe hielten. „Für viele von uns war es die schwerste Zeit unseres Lebens, in der du uns Halt gegeben hast“, sagte ein Vater stellvertretend für alle jene Eltern, die ihre Kinder vor oder kurz nach der Geburt verloren haben. Seit 2008 gibt es auf dem Petershagener Friedhof einen Ort der Trauer für diese Kleinsten. Thekla Knuth hatte sich mit voller Kraft dafür eingesetzt, diese „lebendige Schicksalgemeinschaft“ zusammengeführt und gestärkt.