Kulturzentrum mit Kirche

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Das Kulturzentrum Dominikanerkloster in Prenzlau wird größer. Im 20. Jahr seines Bestehens soll die früher zur Klosteranlage gehörende Nikolaikirche als Veranstaltungsraum eingegliedert werden. Ebenso die von der evangelischen Kirche nicht mehr genutzte Superintendentur.

Stephan Diller führt die ursprünglichen Klosterbauten aus dem Mittelalter wieder zu einer Anlage zusammen. Er ist zwar kein Abt, dafür aber Leiter eines der größten Kulturzentren der Uckermark mit 20 Beschäftigten. Das im städtischen Besitz befindliche Dominikanerkloster nutzt seit 20 Jahren alle aufwendig sanierten Räume in den u-förmig angelegten Mauern rund um den Friedgarten. Nun will Diller auch die Nikolaikirche – das eigentliche Kirchengebäude der Mönche – in Erbpacht übernehmen. Außerdem die angrenzende frühere Superintendentur des evangelischen Kirchenkreises, die jetzt leer steht.

Der in diesem Jahr beginnende Umbau soll das Besucherzentrum samt Ausstellungsflächen, Museum, Stadtarchiv, Bibliothek und Galerie attraktiver machen. Die Kirche bleibt als solche erhalten, bekommt aber Sanitäranlagen. An ihren Außenmauern entsteht der jetzt fehlende nördliche Kreuzgang wieder, allerdings in moderner Form und mit allen Ideen moderner multimedialer Museumsgestaltung. Dadurch lässt sich ein behindertengerechter Rundgang im Erdgeschoss ermöglichen, ohne ins Freie zu müssen. Auch ein ursprünglicher Zugang in die Kirche wird wieder in die Mauer geschlagen.

Die ehemalige Superintendentur nimmt später Depoträume auf. Auch dieses Gebäude stammt noch aus mittelalterlicher Zeit und soll vermutlich ein herrschaftlicher Hof mit Wohnräumen gewesen sein.

Gerade im Jubiläumsjahr will das Kulturzentrum seine weit über die Stadt hinausgreifende Ausstrahlung stärken, die Besucherzahlen steigern. Derzeit finden 52 000 Menschen den Weg in die Klostermauern. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal im Norden Brandenburgs“, sagt Stephan Diller. Die Verbindung von Gebäude, Sammlungen und Mitarbeitern sei einzigartig. „Hier kann man aus dem Vollen schöpfen, das lässt sich entwickeln.“

Die vergangenen 20 Jahre betrachtet der jetzige Leiter als Zeit des Erfolgs, der Arbeit, „toller Veranstaltungen und Ausstellungen und der Expansion“. Gemeint ist nicht nur die bauliche Ausweitung. Stephan Diller bastelt an einem größeren Netzwerk, an einer Zusammenarbeit mit weiteren Museen der Uckermark, an internationalen Ausstellungen. Dabei spielt die Museums-pädagogik eine zentrale Rolle. Hier könnten sich nach seinen Vorstellungen die Städte Angermünde, Prenzlau und Schwedt mit einem gemeinsamen Konzept eine Personalstelle teilen. Ebenso ließen sich historische Sammlungen an einem zentralen Standort konzentrieren, wenn in den Einzeleinrichtungen immer mehr Platznot herrscht.

Überhaupt sieht Stephan Diller die Verbindung von vorhandenen Kultureinrichtungen als Schlüssel zum Erfolg an, wenn man mehr Besucher will. „Unser Einzugsmarkt ist Berlin“, sagt er. Mit besseren Bahnverbindungen rückt die Uckermark immer dichter an das Hauptstadtpublikum heran.

Die Jubiläumsfeier zum 20. Geburtstag findet am 21. September statt. Dazu wird derzeit eine Ausstellung „Brandenburger Bräute“ vorbereitet. Und da sich jährlich etwa 100 Paare in den Klostermauern das Ja-Wort geben, sind alle Eheleute eingeladen, die hier irgendwann einmal geheiratet haben.

Bis dahin muss der Staub aus dem Kreuzgang raus. Handwerker bauen momentan Brandschutzanlagen und Elektrik um. Bauleute werden das Klosterleben weiter begleiten. Denn nicht alle Erweiterungspläne lassen sich von heute auf morgen umsetzen. Bis 2024 sollen alle wesentlichen Veränderungen beendet sein, einschließlich notwendiger Mauersanierungen durch eindringende Feuchtigkeit.