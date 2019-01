Leitplanken für den Dienstleister

Hans Still

Wandlitz Im Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) soll sich der Umgang mit den Kunden ändern und der Service-Gedanke stärker in den Vordergrund treten. Das geht aus einer neuen Vorlage der Gemeinde Wandlitz hervor. Empfohlen wird der NWA-Umzug nach Basdorf.

Seit Jahren gären die Konflikte zwischen den NWA-Kunden und dem Verband - nun soll ein Durchbruch erzielt werden. Über einen denkbaren Weg beraten in den nächsten Wochen die Wandlitzer Politiker, denen das Papier zur weiteren Entwicklung des NWA zur Entscheidung vorliegt. „Es geht um Korrekturen, nicht mehr um die Auflösung des NWA“, reagiert nun Kämmerer Christian Braungart mit einer Einordnung dieser Vorlage. Demnach seien deren Inhalte mit der Einreicherin Monika Braune (EBWP) abgestimmt worden. Deutlich wird im Gespräch mit Braungard, die Verwaltungsspitze will ausdrücklich „nach vorn“ blicken. „Die Altanschließerthematik hat das Image des NWA stark beschädigt. Auch wenn der NWA dafür nicht in erster Linie die Schuld trägt, wurden doch Defizite im Umgang mit den Bürgern offensichtlich“, heißt es beispielsweise in der Vorlage.

Weitreichende Ideen und Vorschläge finden sich im Text, der sich gleich im ersten Punkt mit den Rechtsstreitigkeiten des NWA befasst. Zitiert wird der Eindruck der Gemeindevertreter, Verbandsvorsteher Matthias Kunde würde zu häufig den Klageweg beschreiten und die Bürger in Prozesse „zwingen“. Aufgenommen wurde stattdessen das Ziel, der NWA solle sich stärker auf Konsens mit den Bürgern besinnen und außergerichtliche Lösungen suchen.

Um eine Klagekultur bis „zum Äußersten“ künftig zu unterbinden, wurde mit Verweis auf eine in Wandlitz übliche Regelung folgender Vorschlag aufgenommen. Ähnlich der Wandlitzer Verfahrensweise solle auch beim NWA eine Zuständigkeitsordnung entworfen und eine Summe definiert werden, ab der beispielsweise der Vorstand der Verbandsversammlung zur Beratung hinzugezogen wird. Bei der Gemeinde endet die Alleinzuständigkeit der Bürgermeisterin Jana Radant bei 10 000 Euro, danach entscheidet der Hauptausschuss. Kundes Befugnis solle demnach unter dieser Summe angesiedelt werden. Ein weiterer Vorschlag orientiert auf einen Kundenbeirat, ähnlich dem Vorbild im Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“.

Auch über die Außendarstellung des NWA haben sich die Wandlitzer Gedanken gemacht. Demnach wurde es als hilfreich erkannt, im NWA einen Öffentlichkeitsarbeiter einzustellen, der mit Pressemitteilungen die Bürger besser informiert, als es bislang durch die vierteljährlich erscheinende Wasserzeitung oder die oft eher unaktuelle Homepage des Verbandes gewährleistet wird. „Wir wollen mit dem Verband in ein ruhigeres Fahrwasser kommen“, beschreibt Braungard die Intensionen der Wandlitzer Gemeindeverwaltung.

Gewinnen müssen die Wandlitzer die kommunalen Partner aus Mühlenbecker Land und der Stadt Oranienburg - Satzungsänderungen könnte Wandlitz nämlich trotz der einfachen Stimmenmehrheit nicht gegen den Willen Dritter durchdrücken. Eine Verlegung des Verbandssitzes wäre möglicherweise eine solche Änderung. Vorgeschlagen wird im letzten Punkt der Vorlage der Umzug nach Basdorf. Dort könne eine Verbandssitz entstehen, der den Mitarbeitern funktionale Räume und den Bürgern barrierefreie Zugänge bieten würde. Schließlich wird vorgeschlagen, mit den Partnern für den NWA ein Leitbild zu erarbeiten