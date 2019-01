Suche nach altersgerechtem Wohnen

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Das mit 4771 Einwohnern größte Dorf der Gemeinde Schorfheide hat sehr zum Verdruss seiner Einwohner kein Wohnraum für altersgerechtes Wohnen. Das soll sich nun ändern: Gleich mehrere Projekte für altersgerechtes Wohnen sind in Planung.

Rudi Dräger erinnert sich noch gut an die alten Zeiten: Wie er mit seinen Kumpels durch Finowfurt gezogen ist, wie er als Steinfurther in Schöpfurth auf Brautschau ging und seine Frau Else gefunden hat und vieles mehr. Rudi Dräger ist 89 Jahre und wegen seiner zahlreichen Verdienste für Finowfurt der einzige Ehrenbürger der Gemeinde Schorfheide. Dräger hat die meiste Zeit seines Lebens in Finowfurt verbracht. 2016 musste er sein Heimatort verlassen, um ins Altersheim nach Finow zu ziehen. Eigentlich unfreiwillig. Wenn es ein Altersheim in Finowfurt gegeben hätte, wäre er selbstverständlich geblieben. Das Heim im Brandenburgischen Viertel, die Mitbewohner und das personal sind prima, so Dräger. Nur eben am falschen Ort.

Dass Finowfurter im Alter wegziehen müssen, soll sich nun ändern: Im Ortsteil soll im künftigen Wohngebiet „Wohnen am Sportplatz“ ein Haus für Betreutes Wohnen entstehen. Insgesamt 20 Zimmer sollen in einem von insgesamt vier Gebäuden gebaut werden. Der Ortsbeirat hat in seiner jüngsten Sitzung seine Zustimmung für das Projekt gegeben. „Es ist wichtig, dass so etwas angeboten wird“, meint etwa Ortsbeirat Lothar Kirchhoff. „In Finowfurt wurde die Situation verschlafen, so ein Alteingesessener. Seit zehn Jahren sei nichts in Sachen altersgerechtes Wohnen geschehen. Lange Zeit hoffte die Gemeinde, dass auf dem Gelände des Gutshofes an der B 167 Straße ein Altersheim gebaut werden solle. Doch der Investor hielt nicht, was er versprach. Bis heute ist offen, was auf dem riesigen Areal passieren soll.

An der Marienwerder Straße baut das Pflegeteam Schorfheide ebenfalls eine Einrichtung für ältere Menschen und auf der gegenüberliegende Seite liebäugelt der Investor eines größeren Bauprojektes ebenfalls mit betreutem Wohnen. Für den Ortsbeirat ist die Situation schwierig. Die Demografie ist in Finowfurt mit einem Altersdurchschnitt von 47 Jahren nicht viel anders als in anderen Orten. Die Zahl der Rentner wächst rapide, die Betreuungsmöglichkeiten vor Ort sind jedoch rar. „Die Gemeinde sollte darüber nachdenken, selbst Bauträger zu werden, um derartige Projekte zu realisieren“, meint etwa Finowfurts Ortsbeirat Manfred Tillmann. Das sehen die anderen Ortsbeiräte ähnlich und fordern die Gemeinde offiziell auf, diese Möglichkeit zu prüfen.

Gravierende Defizite in Sachen altersgerechtes Wohnen haben auch andere Ortsteile in der Gemeinde Schorfheide. So gibt es etwa in Groß Schönebeck mit immerhin 1735 Einwohnern und einem Altersdurchschnitt von 49 Jahren derzeit noch kein Altersheim. Ein geplantes Projekt am Bahnhof wurde ad acta gelegt. Hier entstehen nun Häuser für junge Familien. Böhmerheide hat einen Altersdurchschnitt von 60 Jahren und ebenfalls kein betreutes Wohnen. Gleiches gilt für Klandorf, Schluft und Eichhorst. Lediglich Altenhof und Lichterfelde haben derzeit Einrichtungen für die ältere Dorfbevölkerung.

„Wir haben großen Nachholbedarf“, meinte jüngst Peggy Sydow, Leiterin des zuständigen Sozialamtes der Gemeinde beim Jahrestreffen des Seniorenbeirates. Die Verwaltung versuche seit Monaten gezielt Investoren anzusprechen und dazu zu bewegen in die Ortsteile zu investieren. Entsprechende Projekte würden von der Gemeinde unterstützt. Mehr könne man leider nicht tun, so Sydow.

Konkret ist das Schaffen von altersgerechten Wohnprojekten kompliziert: Man braucht einen Investor als Bauträger auf der einen Seite und einen Betreiber, wie etwa Vivatas oder Johanniter, auf der anderen Seite. Bis beide Seiten zueinanderfinden und ein tragfähiges Konzept haben, dauert.

Dass es Geduld im Leben braucht, weiß auch Rudi Dräger. Er jedenfalls kann sich vorstellen in sein Heimatdorf Finowfurt zurückzukehren, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet: „Ich wäre dabei“, ist er sicher.