Lächeln für das täglich Brot

Manja Wilde, Joachim Eggers, Bernhard Schwiete, Annemarie Diehr

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Der erste Schreck ist überwunden: Nachdem das Unternehmen „Unser Heimatbäcker“, zu dem die „Lila Bäcker“ gehören, vor einer Woche Insolvenz anmeldete, blicken einige Mitarbeiter wieder optimistisch in die Zukunft. Am Montag ging das Gehalt auf ihren Konten ein.

Käse-Mandarinen-Schnitten, Streuselschnecken, Baguettes, Brötchen, Brot – dicht an dicht liegen die Backwaren hinter dem Tresen des „Lila Bäcker“ in der Fürstenwalder August-Bebel-Straße. Gerade haben Filialleiterin Britta Miehlke und ihre Kollegin neue Ware bekommen. „Alles wird besser“, sagt die Chefin lächelnd. Seit Montag blickt sie wieder optimistisch in die Zukunft. „Heute waren unsere Gehälter auf dem Konto, mit allen Prämien“, nennt Britta Miehlke den Grund. „Heute haben wir auch erfahren, dass die Überstunden doch bezahlt werden“, fügt die 53-Jährige an.

Normalerweise gehen die Gehälter der Verkäuferinnen am 15. des Monats ein. Als dies vor einer Woche nicht geschah, war das für viele Mitarbeiter ein Schock. „Wir wurden erst am Abend des 15. informiert, dass das Gehalt nicht pünktlich drauf sein wird“, sagt Britta Miehlke. Für den 21. war die Zahlung dann angekündigt – und ging ein. „Die haben ihr Versprechen eingehalten, jetzt halten wir unseres auch“, ergänzt sie. Nach einer neuen, sicheren Arbeit Ausschau zu halten, komme für sie nicht in Frage. „Das kann einem doch woanders auch passieren“, weiß Britta Miehlke. Immerhin habe sie bereits bei zwei Unternehmen Insolvenzen miterlebt. Seit 2010 arbeitet sie nun schon beim „Lila Bäcker“.

„Ich hoffe, dass sie nicht zumachen. Ich komme selbst aus dem Verkauf“, sagt eine Frau. Ein halbes Brot hat sie sich gerade gekauft. Viele Kunden haben aus den Medien von der Insolvenz des Unternehmens erfahren. Am Sortiment in den Filialen war diese kaum spürbar. „Wir hatten mal einen Tag eine Brötchensorte nicht“, sagt Britta Miehlke. Und auch ihre Freundlichkeit haben sie und ihre Kollegin nicht verloren. „Wir lächeln das einfach weg“, sagt die Chefin.

„Die Kunden sind verunsichert, viele fragen, wie es weitergeht“, sagt Kathrin Liebe. Sie leitet die Bäckerfiliale in der Eisenbahnstraße. „Wir wissen genauso viel wie Sie“, könne sie nur antworten. Noch überwiege die Zuversicht: „Wir hoffen, dass es weitergeht“´.

In der Filiale in Erkner herrscht am Montag reger Betrieb. Eine Mitarbeiterin verkauft heiße Würstchen in Brötchen, auf dem Tresen liegen Flyer, auf denen das Unternehmen Verkaufspersonal sucht. Ein Mitarbeiter zeigt sich auf Nachfrage optimistisch. Er gehe davon aus, dass der Betrieb weitergehe. Das Gehalt werde bezahlt.

Vor einer unsicheren Zukunft sieht sich auch Doreen Varchmin, die am Montag in der Lila-Bäcker-Filiale beim Netto-Discounter in der Diensdorfer Straße in Bad Saarow die Kunden bedient. „Ich hoffe natürlich, dass es weitergeht“, sagt sie. „Aber wir haben noch keine Informationen bekommen.“ Außer ihr seien in Bad Saarow drei Kolleginnen betroffen.

Für heute sei ein Treffen mit den Insolvenzanwälten des Unternehmens angesetzt, teilt Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Der Anspruch sei, dass alle 2700 Beschäftigten des Unternehmens ihren Arbeitsplatz behalten. Zunächst gehe es aber darum, sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens erklären zu lassen.

Zunächst werde die Wirtschaftlichkeit jeder Filiale auf den Prüfstand gestellt, erklärt Kathrin Hansen von der Agentur „Engel & Zimmermann AG“, die die Firma in der Öffentlichkeit vertritt, das Sanierungskonzept. Für eine Prognose für die Region sei es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. „Wir kämpfen jedoch um jede Filiale“, sagt sie. Für die Kunden in den unter der Marke „Lila Bäcker“ geführten Filialen und Verkaufsstellen gehe der Verkauf regulär weiter. „Wir haben unsere Lieferanten über die Sanierung in Eigenverwaltung informiert.“

Durch die Insolvenzgeldvorfinanzierung sei zudem sichergestellt, dass die Mitarbeiter ihr Gehalt sowohl rückwirkend als auch bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens erhalten. Dafür unterschreiben sie einen Vertrag. Wird der Vertrag nicht unterschrieben, so die Sprecherin, erhalten die Mitarbeiter keine Vorfinanzierung. „In diesem Fall müssten die Mitarbeiter das Insolvenzgeld nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragen und erhalten das Geld von der Agentur für Arbeit.“