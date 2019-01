Neues Zuhause im Bunzelweg

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die Hauptperson des Tages sitzt bescheiden auf einem Zeltstuhl in der Ecke. Brigitte Lippold hat mit ihren 83 Jahren dieser Tage viel Aufregendes um die Ohren. Zu Hause stapeln sich die Umzugskartons, am nächsten Wochenende wird sie endlich ihre neue Wohnung im Bunzelweg 19d beziehen können.

Die besteht aus zwei Zimmern, Küche, Bad, einer Terrasse, und, fast am wichtigsten, ist über eine Rampe ohne Treppensteigen zu erreichen. Noch muss Brigitte Lippold eine Wendeltreppe mit 17 Stufen bewältigen, will sie in ihre jetzige Wohnung oder hinaus. Als sie vor 13 Jahren von Rahnsdorf nach Schöneiche zog, war das kein Problem, erinnert sich ihre Schwägerin Eveline Pahl. Inzwischen ist das Treppensteigen eine Tortur für die Seniorin.

5,50 Euro je Quadratmeter beträgt die Kaltmiete in dem Zwischentrakt der ehemaligen Polizeikaserne, der früher als Lager und Archiv und später als Notunterkunft für Flüchtlinge diente. Heute wirkt das Gebäude, als wäre es nie etwas anderes als ein Wohnhaus gewesen. Dabei hielt der Bau einige Tücken bereit. Statiker Ghanem Niemsch führt die Treppe ins Obergeschoss an, die eingebaut wurde. Früher war dieser Gebäudeteil nur durch die außenliegende Feuertreppe erschlossen.

Schnee von gestern. Brigitte Lippold strahlt übers ganze Gesicht, als sie erst von Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) den symbolischen aus Pappe und dann von Marion Staedtler, im Rathaus für die Wohnungsverwaltung zuständig, den richtigen Wohnungsschlüssel erhält. Auf 58 Quadratmetern wird sie künftig wohnen, das Spektrum im Haus reicht bis zu 89 Quadratmeter Wohnfläche. Einziehen werden Senioren, Alleinerziehende mit Kindern und Singles im erwerbsfähigen Alter.

Nach Worten des Bürgermeisters verfügt Schöneiche damit über 279 Kommunalwohnungen. Drei sollen im Dachgeschoss in der Brandenburgischen Straße dazukommen, und in diesem Jahr will die Gemeinde die Planung für ein Haus mit 30 Wohnungen in der Warschauer Straße in Angriff nehmen.

Auch da hoffe er wie im Bunzelweg 19d auf Unterstützung des Landes, sagt Steinbrück. 621 000 Euro für die Arbeiten im Bunzelweg kommen aus Potsdam, rund 300 000 Euro zahlt die Gemeinde. Und Brandenburgs Bauministerin Kathrin Schneider signalisiert, dass auch für weitere Schöneicher Wohnungsbauvorhaben Fördermittel fließen können. „Ihr könnt hier gar nicht genug Projekte machen“, ermuntert sie die Gemeinde. Bezahlbares Wohnen sei angesichts steigender Mieten längst auch in der Mitte der Gesellschaft ein Thema, erst recht im berlinnahen Raum. „Acht Wohnungen sind ein kleiner Schritt, aber es ist wichtig, dass man ihn geht. Wir werden Schöneiche weiter unterstützen“, kündigt die Ministerin an.

Bedarf ist da, es gibt eine Warteliste für Wohnungen. Gerade getrennte Paare suchten eine neue Bleibe, junge Schöneicher und auch ältere, denen das eigene Haus zu viel geworden ist, berichtet Mathias Papendieck (SPD) aus seiner Erfahrung als Gemeindevertreter. Karin Griesche (CDU) sagt: „Ich bin stolz, dass Schöneiche jetzt acht eigene Sozialwohnungen hat und mit der Warschauer Straße ein neues Projekt auf den Weg bringt.“