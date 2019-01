Konferenzen sind Orte der Wahrheit

Berlin (MOZ) Natürlich mutet es absurd an, wenn hochrangige Manager, Unternehmer und Politiker sich für einen oder sogar mehrere Tage von ihrem Job verabschieden, um nach Davos zu fahren. So ein analoges Treffen wirkt im digitalen Zeitalter rückständig. Moderne Konferenzsysteme funktionieren in Echtzeit und mit einer Vielzahl von Teilnehmern rund um den Globus. Auf dem Smartphone lassen sich problemlos Videoanrufe organisieren. Durch die Digitalisierung sind die Entfernungen auf der Welt wahrhaftig geschrumpft, die digitalen Kontakte sind beinahe so gut wie die echten.

Und trotzdem erfreut sich der Weltwirtschaftsgipfel (WEF) in Davos einer ungebrochenen Beliebtheit, auch wenn Emmanuel Macron und Donald Trump in diesem Jahr daheimbleiben. Wer nicht zu den geladenen Gästen gehört, muss schon sehr viel Geld dafür bezahlen, die billigste Karte kostet angeblich etwa 70 000 Euro und es geht hinauf bis über eine halbe Million Euro – ohne Hotel. Doch nicht nur die Industriebosse haben das Bedürfnis, sich persönlich und nicht nur im digitalen Raum auszutauschen. Auch die Minister und Regierungschefs der zwanzig größten Industrienationen und Schwellenländer setzen sich regelmäßig in ihre Flieger, um dann auch nach Australien, Indien oder Argentinien zu reisen.

Die beinahe so gute digitale Variante reicht ihnen nicht. Kein Wunder, ist Nähe doch unschlagbar. Menschen verstehen sich besser, wenn sie sich schon mal in die Augen geschaut, den anderen getroffen, ihm die Hand gegeben, die ganze Person erlebt haben. Weil der Mensch nicht nur sieht und hört, sondern auch riecht und fühlt, stellt sich Vertrauen und Verständnis in einer persönlichen Begegnung ganz anders ein als nur über den flachen Schirm eines Übertragungsgeräts.

Das macht die Treffen der Politiker und Geschäftsleute elitär, richtig. Der normale Mitarbeiter, der Bürger, die Opposition, sie alle bleiben draußen. Manch einem reicht schon dieser Umstand, um eine Verschwörung gegen das Volk zu vermuten. Doch das ist, mit Verlaub, Unsinn. Denn nur durch Zusammenarbeit und Kooperation, durch immer neue Treffen und Begegnungen ist es möglich, das Verständnis für den anderen aufrecht zu erhalten und so zu Wohlstand und Frieden beizutragen.